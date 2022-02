Een vrolijk liedje met een tragisch einde: ‘Pass the Dutchie’ bracht Musical Youth succes en drama

Wat is een dutchie? Toen Musical Youth in 1982 zijn monsterhit uitbracht, was het weinig verwonderlijk de meestgestelde vraag. Decennialang hielden sommige media hardnekkig vol dat ‘dutchie’ simpelweg ‘joint’ betekent, ook al ontkenden de leden van Musical Youth dat. Reggaeartiesten die op geheel vrolijke wijze “pass the dutchie ’pon the lefthand side” zingen? Dat moet wel over marihuana gaan. Niet dus!

De verwarring is wel degelijk ergens op gestoeld. ‘Pass the Dutchie’ is namelijk een lichtjes getweakte coverversie van ‘Pass the Kouchie’, een liedje van The Mighty Diamonds dat amper een jaar voordien verscheen en populair was in de Caribische gemeenschap van Groot-Brittannië. En ‘kouchie’ is slang voor cannabispijp.

Een ‘dutchie’ daarentegen is geen pretsigaret, laat staan een koosnaampje voor een lieflijk ­Hollandertje, maar... een Caribische kookpot. Tony Owens, medeoprichter van Musical Youth, had namelijk de opdracht gekregen van de platenfirma om het jolige ‘Pass the Kouchie’ om te turnen tot een radiovriendelijke pophit, op maat van een breed, niet noodzakelijk gekleurd publiek. Op een avond, na een vermoeiende studiosessie, kwam Owens thuis met een hongerige maag en zou hij met een vuistdik Jamaicaans accent aan zijn vrouw hebben gevraagd: Dulcie, mi hungry, whe yu cook today?” “Go look inna di dutchie no?” zou zijn echtgenote hebben geantwoord. Bij Owens ging er meteen een lampje branden.

Grimmig

Owens dook opnieuw de studio in met zijn piepjonge schoolvrienden Dennis Seaton, Michael Grant en de broertjes Patrick en Freddie ‘Junior’ Waite en kwam weer naar buiten met ‘Pass the Dutchie’, waarin de verwijzingen naar marihuana uit ‘Pass the Kouchie’ waren aangepast. In plaats van “How does it feel when you got no herb” zong Musical Youth nu “How does it feel when you got no food”. Het liedje flikkerde het tot dan toe onbekende reggaebandje uit Birmingham het supersterrendom in. Maar daar waren de boys niet klaar voor. “Vanaf het begin waren we verdoemd”, zo liet Michael Grant optekenen. “Men beschouwde ons als een novelty act. Niet alleen omdat we zo jong waren, ook vanwege onze huidskleur. Op dat moment bestonden er geen jonge, zwarte rolmodellen op televisie of in de popmuziek. Noch het publiek, noch de platenfirma wisten wat ze met ons moesten aanvangen.”

Het management van Musical Youth perste het jonge bandje uit als een citroen. De bandleden beleefden dan misschien een jongensdroom omdat ze idolen zoals Stevie Wonder, Michael Jackson, Prince, James Brown en Donna Summer konden ontmoeten, maar achter de schermen ging het er grimmig aan toe. Vooral de Waite-broers konden niet met hun nieuwe status om. Ze kochten dure auto’s en huizen en raakten verslingerd aan drugs. Die triggerden onderliggende psychologische aandoeningen bij bassist Patrick Waite, die op tournee in Jamaica helemaal opbrandde. Hij stierf aan hartfalen op zijn 24ste. Zijn broer Freddie, de drummer van de band, kon de split van Musical Youth, kort na het succes, niet verkroppen en worstelde met mentale problemen.

En dan moesten de vele rechtszaken nog komen, want de overlevende groepsleden hadden door gebrekkige contractonderhandelingen nooit songwritingcredits gekregen. Het hield Michael Grant en Dennis Seaton niet tegen om na al die ellende Musical Youth toch weer te reanimeren, in 2001. Ze touren soms nog, zij het in het nostalgiecircuit.