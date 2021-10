Een vrijende lerares, Mexicaans drugsgeweld en prinses Diana: acht tips voor Film Fest Gent

Vanaf dinsdag kunt u tien dagen lang kamperen in de Gentse bioscopen, waar tijdens Film Fest Gent liefst 118 films worden vertoond. En dan tellen we de kortfilms nog niet mee. Geen tijd om 250 uur in het donker door te brengen? Zorg dan dat u deze acht films zeker niet mist.

La civil

“De Belgische filmindustrie heeft geen gemakkelijke tijd achter de rug. Dat we kunnen openen met een straffe Belgische productie is daarom een belangrijk signaal.” Met die woorden kondigde programmadirecteur Wim De Witte aan dat La civil Film Fest Gent zou openen. De eerste fictiefilm van de Belgisch-Roemeense Teodora Ana Mihai volgt een huismoeder die wordt meegesleurd in het geweld van de Mexicaanse drugskartels en werd in Cannes bekroond met de Prix du Courage. “Een van de explosiefste Belgische films ooit”, aldus De Witte. (12-14 oktober)

C’mon C’mon

Niet te verwarren met de korte, snedige gitaarhit van The Von Bondies, deze nieuwe film met Joaquin Phoenix. Wie eerder werk van filmmaker Mike Mills zag, zoals het prachtige Beginners en het bitterzoete 20th Century Women, weet dat de voormalige videoclipregisseur in zijn films een voorliefde heeft voor zachte, tragikomische verhalen met een bizar randje. Zo ook in C’mon C’mon, waarin Johnny (Phoenix) zijn neefje meeneemt op een roadtrip door de VS. Voor rockliefhebbers nog dit: de soundtrack werd verzorgd door The National-broers Aaron en Bryce Dessner. (20-22 oktober)

Madres paralelas

Ruim vier decennia nadat hij een schokgolf door de Spaanse cinema joeg, zette de Madrileense filmgrootmeester Pedro Almodóvar deze zomer de sociale media even op hun kop. Instagram had de affiche voor zijn nieuwste film Madres paralelas, waarop een vrouwentepel-met-melkdruppel te zien was, immers gecensureerd. Op Film Fest Gent kunt u echter met volle teugen van de nieuwe Almodóvar genieten, waarin Milena Smit en Almodóvar-muze Penélope Cruz twee ongewenst zwangere vrouwen vertolken. Cruz werd op het Filmfestival van Venetië beloond met de prijs voor Beste Actrice. (16-21 oktober)

Dealer

“Write about what you know”: met dat motto in het achterhoofd schreef én regisseerde acteur Jeroen Perceval zijn regiedebuut Dealer, een verhaal over een beroemde acteur (Ben Segers) die vriendschap sluit met de jonge drugdealer (Sverre Rous) bij wie hij vaste klant is. De productie liep stevig wat vertraging op door corona en lockdowns, maar in Gent kan Perceval eindelijk het resultaat voorstellen. Wat duidelijk is, is dat het om een erg persoonlijke film gaat: “Er zit zeker iets van mezelf in beide personages”, vertelde hij eerder in deze krant. (17-21 oktober)

Spencer

Doe iets met het Britse koningshuis, en je kunt er je klok op gelijkzetten: aan de andere kant van het Kanaal gaan ze op hun achterste poten staan. “Het is heel gemeen om haar op deze manier neer te zetten”, stelde Brits royalty-watcher Ingrid Seward deze week in The Sun. Ze had het over Spencer, de nieuwe film waarin Kristen Stewart in het ongelukkige huwelijk van prinses Diana kruipt. Laat dat soort kritiek niet aan uw hart komen: met Jackie, over Jackie Kennedy, bewees de Chileense regisseur Pablo Larraín dat hij als geen ander een eigenzinnige biopic kan draaien. (14-19 oktober)

Inexorable

Bezuiden de taalgrens lopen er méér interessante regisseur rond dan enkel de broers Dardenne. Wie zich zeventien jaar geleden liet verleiden tot het bekijken van de geflipte horrorfilm Calvaire, weet dat Fabrice du Welz een unieke stem is in het Belgische filmlandschap. In zijn nieuwste werk, Inexorable, speelt Benoît Poelvoorde een schrijver met writer’s block die zich terugtrekt in een mysterieus landhuis waar meer dan alleen maar inspiratie op hem wacht. Zo’n premisse heeft al tot meer straffe horrorfilms geleid. (20-22 oktober)

Bad Luck Banging or Loony Porn

Ondanks stevige concurrentie van Mona Lisa and the Blood Moon, de nieuwe film van A Girl Walks Home Alone at Night-regisseur Ana Lily Amirpour, mag Bad Luck Banging or Loony Porn nu al de prijs voor beste titel van Film Fest Gent op zijn conto schrijven. U wil meer redenen om te gaan kijken? De nieuwe film van de Roemeense regisseur Radu Jude, over een onderwijzeres wier seksleven via het wereldwijde web de ouders van haar leerlingen choqueert, won in Berlijn eerder dit jaar de Gouden Beer. (19-22 oktober)

The French Dispatch

Met een beetje verbeelding kun je The French Dispatch omschrijven als de hipsterversie van de nieuwe James Bond: een film waarop fans al jaren wachtten, enkel om vast te stellen dat corona de release met meer dan een jaar zou vertragen. Hipsterkoning Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel) zocht inspiratie in de geschiedenis van het legendarische tijdschrift The New Yorker voor deze mozaïekfilm-met-sterrencast: onder andere Timothée Chalamet, Benicio Del Toro, Tilda Swinton en Léa Seydoux schitteren in de slotfilm van Film Fest Gent. (22 oktober)