Een verslavende reeks over de Bol.com voor bollenpakkers

Er zijn verschillende manieren om iemand te imponeren. Je neus kunnen strelen met je tong schijnt indruk te maken, en door volzinnen Sammy Tanghe-gewijs achterstevoren uit te kramen, word je evenmin snel vergeten. Tijdens de zeeklassen heb ik op mijn 11 iemand voor een slow gevraagd tijdens ‘Beautiful’ van Christina Aguilera. Je zou denken dat zoiets wérkt, maar helaas. Het moet aan mijn lelijke tanden gelegen hebben.

In How to Sell Drugs Online (Fast) kiest het hoofdpersonage, Moritz Zimmerman, voor een ambitieuzere aanpak. In de hoop het hart van zijn ex-lief te heroveren, start de tiener met de uitstraling van een bioloog op rust een onlinebusiness. Moritz wordt een pillenboer onder de schuilnaam M1000. Hij begeeft zich niet naar Tomorrowland om erg snel erg rijk te worden, maar opent een webshop voor xtc-fanaten. Bol.com voor bollenpakkers.

How to Sell Drugs Online (Fast) is een Duitse reeks, wat afschrikwekkend kan zijn. Het land van de Bockwurst mit Sauerkraut staat immers niet bekend voor zijn goede smaak, maar de komische dramareeks slaagt er nu al drie seizoenen in om de kijker te boeien. Moritz, de CEO van MyDrugs.com, wordt al gauw de grootste drugsmarchant van de regio, en daar gaan de nodige uitdagingen mee gepaard om uit de klauwen van aasgieren en de flikken te blijven.

How to Sell Drugs Online (Fast) is een tienerreeks, wat afschrikwekkend kan zijn. Het is te zeggen: het verhaal draait rond tieners, maar de serie vervalt niet in nietszeggende dialogen en weinig inspirerende personages. In dezelfde categorie hebben ook Sex Education en The End of the F***ing World de gave om ouderen te entertainen met jongerenverhalen.

De vergelijking met Breaking Bad is snel gemaakt, doordat Moritz Zimmerman net als Walter White een outsider is die voor een niet voor de hand liggende carrièreswitch kiest. How to Sell Drugs Online (Fast) is echter geen slap afkooksel van wat al bestaat. Het is een thriller met componenten van een zwarte komedie; een tienerdrama dat de zelfspot niet schuwt. De makers hanteren verschillende vertelstijlen, waardoor Moritz in het derde seizoen op een bepaald moment een crisis beleeft in de vorm van een verborgen-camerashow.

Evenzeer opvallend: How to Sell Drugs Online (Fast) is een van de weinige reeksen waar na drie seizoenen geen enkel personage is gepasseerd waaraan ik mij heb doodgeërgerd. Meer nog: Moritz, zijn (gewezen) beste vriend Lenny, diens vriendin Kira en zelfs beau gosse annex kluns Daniel zijn zo sympathiek dat je prompt een bol in je bek zou willen steken om hen te steunen.

Neem dat laatste vooral niet te serieus.

How to Sell Drugs Online (Fast) is te zien op Netflix.