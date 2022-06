Een van de slechtste openingsdagen ooit voor Marvel-reeks: ‘Ms. Marvel’ kent start in mineur op Disney+

“Fascinerend, grappig, charmant.” Toen Ms. Marvel begin juni gelanceerd werd op streamingdienst Disney+, toonde de nationale en internationale pers zich lovend. De reeks werd deels geregisseerd door onze landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah. Maar het lijkt erop dat de kijkcijfers wat achterophinken. In de eerste vijf dagen kon Ms. Marvel slechts 775.000 huishoudens entertainen. Dat klinkt misschien niet slecht, maar reeksen van Marvel doen het doorgaans een pak beter op Disney+.

Er is slechts één Marvel-serie die slechter scoorde: What If kon maar 281.000 huishoudens bekoren. Al moet erbij gezegd worden dat voor deze reeks enkel de cijfers van de eerste dag bijgehouden werden. Mogelijk ligt het totale aantal voor vijf dagen dus ook nog hoger.

Timing

Dat de cijfers voor Ms. Marvel zo laag liggen, heeft mogelijk met de timing te maken. In de periode dat de reeks op Disney+ verscheen, was ook het gloednieuwe Obi-Wan Kenobi net gelanceerd. Die langverwachte Star Wars-serie kon in de eerste vijf dagen op 2,14 miljoen kijkers rekenen. Op Netflix was er de lancering van het nieuwe seizoen van Stranger Things, dat meteen een record wist te breken. Abonnees keken volgens vakblad Variety in het eerste weekend bij elkaar opgeteld 287 miljoen uur van de reeks.

Al is het niet allemaal slecht nieuws voor Ms. Marvel. Zoals gezegd zijn de critici erg lovend, maar de serie weet ook een jong en divers publiek aan te trekken. Samba TV meldt dat er nog nooit zoveel mensen tussen 20 en 24 jaar naar een Marvel-reeks keken.