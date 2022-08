Een tweede leven voor de eigenzinnige rechercheur Bosch

Een politieman die zijn hond vernoemt naar jazzgigant John Coltrane, heeft in elk geval smaak. Ook zijn eigen naam, Hieronymus Bosch, is bijzonder. Het is een onmiskenbare verwijzing van auteur Michael Connelly naar de Nederlandse schilder die in de vijftiende eeuw met zijn helse taferelen de bevolking de stuipen op het lijf joeg.

Maar Bosch, Harry voor zijn vrienden, is ook al jarenlang een eigenzinnige, nukkige rechercheur in Los Angeles wiens belevenissen in de periode 2014-2021 breed uitgemeten werden in bezienswaardige misdaadseries. Het einde leek voor Bosch nabij toen hij in de laatste aflevering zijn badge inleverde – na de zoveelste clash met zijn meerderen – om met pensioen te gaan.

Teleurstelling bij de fans die zich al die jaren hadden vermaakt in de onderwereld van Los Angeles waar Bosch, de meest getatoeëerde televisierechercheur ooit, als een alfaman tekeerging, zoals Clint Eastwood destijds als Dirty Harry in San Francisco vaak voor eigen rechter speelde.

Maar toch is er nu een vervolg: Bosch: Legacy, waarin de pensionado voor zichzelf is begonnen als privédetective. Binnen de kortste keren is hij in drie zaken verwikkeld, terwijl zijn dochter Maddie (Madison Lintz) zich heeft aangemeld als beginnende politievrouw bij het politiekorps van Los Angeles, waar zij in de voetsporen van haar vader wil treden.

Zij heeft echter een manco: een te empathische ziel waardoor zij vaak buiten haar boekje gaat, een eigenschap die zij duidelijk niet van een vreemde heeft. Een Thaise vrouw die in haar huis is verkracht, krijgt van Maddie zoveel steun dat haar collega’s haar waarschuwen voor reprimandes van haar meerderen.

Bosch, opnieuw vertolkt door de stoïcijnse Titus Welliver, heeft geen seconde rust. Door een lichte aardschok wordt zijn glazen woning onbewoonbaar verklaard. Dus slaapt hij maar op de bank van zijn armzalige kantoor.

Aan het onverschrokken karakter van Bosch is niets gewijzigd. Gelukkig maar. Of hij nu met de Russische maffia te maken krijgt of met een stervende miljardair die hem opdraagt een oude liefde op te sporen… het maakt Bosch allemaal niets uit.

Het tweede leven van Bosch begint veelbelovend. Voor de kijker is er de gebruikelijke bonus: beelden van zowel de zelfkant van Los Angeles als de interieurs van de steenrijken die het niet zo nauw nemen met de wet.

Wat dat laatste betreft, staat Bosch de advocate Honey Chandler bij, een rol van Mimi Rogers. Zij was ooit het slachtoffer van een aanslag in opdracht van een louche zakenman die zij, met de hulp van Bosch, koste wat het kost voor het gerecht wil slepen. Alle gebeurtenissen zijn handig met elkaar verbonden.

Aan plotlijnen ontbreekt het niet in Bosch. Schrijver Connelly heeft het personage in tal van boeken opgevoerd. Vandaar dat de makers duidelijk maken dat het om het eerste seizoen gaat, waardoor er dus nog meer in het verschiet ligt.

Dat moet ook wel. In de laatste minuten van het eerste seizoen wordt de kijker opgezadeld met een gigantische cliffhanger die schreeuwt om een miraculeuze ingreep van Bosch. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat lukt.

Bosch: Legacy is te zien op Amazon Prime Video.