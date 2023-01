Een smeltkroes van stijlen en een laatste, krachtige inspanning: dit zijn de platen van de week

Dave Rowntree - Radio Songs ★★★★☆

In Blur geldt Damon Albarn als onbetwiste frontman, maar ook gitarist Graham Coxon en bassist Alex James treden royaal voor het voetlicht. Drummer Dave Rowntree speelde altijd tweede viool. Nochtans verdiende hij in de schemering ook zijn sporen als doorgewinterde multi-instrumentalist en soundtrackcomponist. Nu debuteert hij met Radio Songs, waarbij elk nummer subtiel op een andere station lijkt af te stemmen. De electropop gone Bollywood van ‘Tape Measure’ wordt afgewisseld met catchy britpop à la ‘London Bridge’ en orkestrale filmmuziek in ‘Who’s Asking’, terwijl ‘HK’ een smeltkroes van stijlen is. De nieuwe Gorillaz en comebacktour van Blur zullen dit hoogstpersoonlijke kleinood vast overschaduwen. Maar Rowntrees debuut is méér dan charmante huisvlijt.

Joesef – Permanent Damage ★★★★☆

Met een slimme popfeeling en scherpe elektrobeats tilt Joesef het soulgenre naar een jonge generatie muziekfans. De uit Glasgow afkomstige songsmid beschikt over een fluwelen tenor die zich bij momenten soepel uitstrekt tot een lieflijke falset. Klinkt fantastisch in catchy synthpopsongs zoals ‘It’s Been a Little Heavy Lately’, in de sexy house van ‘Didn’t Know How (to Love You)’ én in het akoestische ‘Borderline’. Het echoënde ‘Apt 22’ ademt dan weer Amy Winehouse. Klasse, maar zal dit debuut aanslaan? Joesef is te glad voor fans van Gabriels en te rauw voor wie Sam Smith lust. Benieuwd.

Ryuichi Sakamoto – 12 ★★★★☆

Wordt 12 het adieu van Ryuichi Sakamoto? De Japanse componist beschouwt deze verzameling minimalistische ambientstukken als een dagboek bij het herstellingsproces na zijn zware kankerbehandeling. Aangezien over Sakamoto’s gezondheidstoestand onzekerheid heerst, wordt de plaat als een afscheid beschouwd, enigszins à la Blackstar van David Bowie of You Want It Darker van Leonard Cohen. De uit spaarzame pianodruppels en synthwalmen opgetrokken miniatuurtjes doen hoe dan ook erg weemoedig aan, soms tergend terneerdrukkend, dan weer licht en bevrijdend, als een zucht na een laatste, krachtige inspanning.