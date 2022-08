Een smeltend brein, op weg naar de zon: dit zijn de platen van de week

Hudson Mohawke – ‘Cry Sugar’ ★★★★☆

De Schotse beatknutselaar Ross Birchard loopt niet bepaald hoog op met subtiliteit. Dat merk je al meteen aan het godsgruwelijke artwork van Cry Sugar. Maar als popmaximalist haalt Hudson Mohawke ook de vetste tracks uit zijn schuif. Dit is muziek voor krankzinnige clubbers, die zweren bij daverende subbassen en gestoorde samples. Zelf noemt Hudson Mohawke deze plaat “de soundtrack voor de schemering van onze culturele meltdown”. Uw brein of trommelvlies zullen eerder smelten, maar dat ongemak neemt u er mogelijk graag bij.

Calvin Harris – ‘Funk Wav. Bounces vol.2’ ★★★☆☆

Vijf jaar geleden bracht Calvin Harris Funk Wav Bounces Vol. 1 uit: een nostalgisch plaatje met grote gastnamen en een tropisch, funky sfeertje. Een superieure soundtrack voor de zomer, kortom. Deze sequel wijkt daar lichtjes van af, door minder zwaar in te zetten op EDM en meer op nu-disco, boogie en soul. Even opvallend aanwezig: kitscherige 80s-gitaren (‘Potion’ met Dua Lipa, ‘Somebody Else’ met Jorja Smith) en strijkers in ‘New to You’. De Schotse producer spaarde verder kosten noch moeite om een gigantische gastenlijst aan te leggen, met Justin Timberlake, Snoop Dogg en Pharrell. Het is niet al goud wat blinkt, maar wie een pretentieloze mixtape op weg naar de zon behoeft, is hier aan het juiste adres.

Kasabian – ‘The Alchemist’s Euphoria’ ★★☆☆☆

Twee jaar geleden werd Tom Meighan de deur gewezen bij Kasabian na een geval van huiselijk geweld. De voormalige frontman werd daarop vervangen door de schaduwleider van de groep: Serge Pizzorno. Die mag vandaag vrijelijk zijn liefde voor de kosmos belijden. Gelukkig blijkt hij evenmin vies van hymnische popsongs. Alleen toont Kasabian zoveel verschillende tronies op deze eclectische plaat dat je verweesd achterblijft na de verduisterde elektronica van ‘T.U.E’, het door raves geïnspireerde ‘STARGAZR’ of de kabbelende folk van ‘Letting Go’.