Op het oord van verderf dat TikTok heet, scrolde ik Jonas Van Geel tegen het lijf. Dat is altijd een beetje schrikken en zeker wanneer hij plots Jordy heet, een zielige Leuvenaar pretendeert te zijn en een pruik draagt waar je zelfs iemand met een kaalheidscomplex niet mee kan plezieren. Nu heeft Jordy zijn eigen reeks, Jordy doet Ibiza, maar laat de reis van Jonas Van Geel naar “de heilige grond” alsjeblieft in de doofpot eindigen.

“Wa was da jong?!” zegt Jordy op een gegeven moment, waarmee hij mij de woorden uit de mond nam na één aflevering van Jordy doet Ibiza. Is dit gedrocht bedoeld om Tegen de sterren op te vervangen? Denken ze bij VTM écht dat het niveau van de Vlaamse kijker zo laag ligt? Ik heb er mijn telraam bijgehaald maar uiteindelijk niet gebruikt. Een slager met een slechte motoriek kan de goede grappen in Jordy doet Ibiza op één verminkte hand tellen.

Jordy is een dertiger, of misschien zelfs een veertiger, die zich gedraagt als een puberale student. Er hangt een sjaal van de lokale fusieclub aan de muur van zijn Leuvens kot, hij heeft ooit in een bezopen bui een verkeersbord gepikt en stalt alle soorten Monsters uit op zijn schouw, onder een poster van Dimitri Vegas & Like Mike. Ik wil gerust geloven dat er zulke mensen zijn – sterkte aan alle betrokkenen – en het is allicht een dankbaar onderwerp om de draak mee te steken, maar maak er dan tenminste iets gráppigs van.

Nadat hij in een jaar tijd 2500 euro bij elkaar heeft gespaard, reist Jordy naar wat voor hem de hemel op aarde is. Op Ibiza wil hij “vriendschappen voor het leven smeden” en de “mooie forellen in het aquarium” binnenhengelen, maar de arme stakker loopt de hele vakantie rond met een shirt met daarop ‘Made in Leuven, destroyed in Ibiza’, wat van hem eerder een vogelverschrikker maakt dan een aimabel persoon.

Jordy doet Ibiza is wat je je bij nietszeggendheid inbeeldt. Jonas Van Geel speelt een Leuvenaar maar praat geen Leuvens. Hij mag dan wel non-stop ‘poit’ zeggen en benadrukken dat de Karément op de Oude Markt zijn stamkroeg is, het maakt van Jordy nog geen geloofwaardig typetje. “Heineken? Dan kun je nog beter Kidibul bestellen”: het programma is opgebouwd uit oneliners die uit de koker van de eerste de beste ‘toogplakker’ in een marginaal stationscafé lijken te komen. Dat ze (soms) geloofwaardig zijn, betekent nog niet dat je er een shortie – zoals korte fictie op VTM GO heet – aan moet vuilmaken.

Elke aflevering eindigt tot dusver met Jordy die na een hele nacht zuipen platzak is, nadat hij eerder onnozelheden uithaalde om geld te verdienen, zoals Flügel verkopen, onderbroeken verkopen, t-shirts verkopen, een levend standbeeld spelen,… Dat kan op het afsluitend toneeltje in het vier leerjaar misschien komisch uitdraaien, maar schotel zoiets niet aan de massa voor.

Jordy praat voortdurend in autometaforen, en dus besluit ik graag in dezelfde stijl: dit verschrikkelijke ongeluk had vermeden kunnen worden.

Jordy doet Ibiza is te bekijken op VTM GO.