Een scheve lantaarnpaal, een termietenplaag en passie voor cinema: deze vijf boeken zijn uw leestijd waard

Dirk Leyman werpt een blik op de boekenberg, kiest een handvol nieuwe exemplaren uit en proeft voor.

Esther Kinsky, Verder kijken

Esther Kinsky’s ‘wandelproza’ riep in romans als Kreupelhout en Langs de rivier de meest delicate atmosferen op, waarbij ze zich schatplichtig toonde aan W.G. Sebald. In haar nieuwe boek Verder kijken troont de Duitse schrijfster ons mee naar het zuidoosten van Hongarije, naar een schamel, leeggelopen stadje. Ooit was de mozi, Hongaars voor bioscoop, er het scharnierpunt van het sociale leven. De vertelster, bezeten door de cinema, probeert hem met de resterende inwoners opnieuw te activeren.

Esther Kinsky, Verder kijken, Pluim, 208 p., 24,99 euro. Vertaling Jacqueline Rijnaarts. Beeld rv

John Fante, Het volle leven

De Italiaans-Amerikaanse auteur John Fante (1909-1983) wordt geregeld vergeten en weer herontdekt. Onstuimig verteltalent koppelt hij aan de komedies en drama’s van het wroetende dagelijkse bestaan. In Het volle leven (1950) volgen we een immigrantenschrijver die de humeuren van zijn zwangere vrouw ondergaat, terwijl een termietenplaag hun houten huis overspoelt. Het wringt met zijn vader, hoewel die nét in staat is het euvel op te lossen. Een humoristische, onvergetelijke all-time classic.

John Fante, Het volle leven, Oevers, 224 p., 22 euro. Vertaling Dirk-Jan Arensman. Beeld rv

Thomas Bernhard, Goethe schterft

Vier nagelaten verhalen, nooit eerder ­vertaald, zijn samengebracht in Goethe ­schterft. Ze tonen Thomas Bernhard (1931-1989) in zijn nadagen, maar nog in ultima forma. Ironisch, overdrijvend, grappig maar genadeloos, schrijvend met een scherp gewet scalpel, recapituleert hij nog eenmaal de motieven die zijn oeuvre schragen. Fulmineren en foeteren als kunstvorm, altijd met die Oostenrijkse (zelf)haat: ‘Als een perverse woestenij en een vreselijke stompzinnigheid onderging ik mijn land.’

Thomas Bernhard, Goethe schterft, IJzer, 94 p., 19,50 euro. Vertaling Chris Bakker. Beeld rv

Bette Westera & Sylvia Weve, Zo voelt dat

Hebben alledaagse objecten en verschijnselen gevoelens? Wel als het van het Nederlandse gouden duo Bette Westera en illustrator Sylvia Weve afhangt. In Zo voelt dat laten ze in dichtvorm speels en schrander de droefenis zien van een losgelaten knoop of de onbewogenheid van een scheve lantaarnpaal. En wat ervaart een puzzelstukje? De kookwekker meldt: ‘Ik sta hier te staan tot ik op word gewonden/en ga dan zacht rinkelend af’. Een onorthodoxe blik op de evidentie van spullen rondom ons.

Bette Westera & Sylvia Weve, Zo voelt dat, Gottmer, 88 p., 23,99 euro (8+). Beeld rv

Humeyra Cetinel, Nomade

Een nomadische gemeenschap slaat haar kamp op nabij een Turks dorpje. Voor de jongen Ibrahim is dat een welkome gebeurtenis die de slabakkende zomer spanning toedient. Hij spendeert zijn dagen op veilige afstand van de mysterieuze nieuwkomers, maar zijn bespioneren van Hilal, een jonge vrouw die de terugkeer van haar verloofde afwacht, heeft grote gevolgen. Het debuut van Humeyra Cetinel is zowel een (te) uitvoerige familiesaga als een misdaadverhaal waarin conventies worden getart.