Een programma bedacht door een stel uitgebluste scoutsleiders net na hun jaarlijkse zomerkamp

Pieter Dumon zet de blik op oneindig. Vandaag: het VTM-programma Waarheid durven of doen.

Wanneer er tijdens een sportzomer zoals we die nu beleven op de ene zender doorlopend topprestaties te zien zijn, mag op de andere zender de lat al eens wat lager. Zo laag zelfs dat ook formats als Waarheid durven of doen hun kans krijgen. In primetime dan nog wel. Inspiratie voor dat programma haalden de makers bij het spelletje Truth or dare waarbij spelers de keuze krijgen tussen naar waarheid te antwoorden op een vraag of een doe-opdracht tot een goed einde te brengen. In de televisieversie hebben de vier BV’s – of wat daarvoor moet doorgaan – die keuze niet. Ze krijgen afwisselend een vraag, een doespelletje of een durfopdracht voorgeschoteld. Wie die het best tot een goed einde brengt, wordt daarvoor beloond met een handjevol stenen. Diegene die aan het eind van de avond de meeste stenen weet te verzamelen is de winnaar.

Tot daar de theorie. In de praktijk is het allemaal wat diffuser. Waarom je het spelletje zou willen winnen bijvoorbeeld is niet meteen duidelijk. Akkoord, de winnaar mag een opdracht bedenken voor de vier ongelukkigen die de dag nadien samen worden opgesloten. Maar voor de meeste aanwezigen lijkt dat eerder een straf dan een beloning. De verliezer moet dan weer de afwas doen. Maar ook dat is voor de deelnemers niet meteen een motivatie om gênante vragen te beantwoorden of zich aan opdrachten te wagen zoals het laten zetten van een tattoo of het ontharen van een lichaamsdeel naar keuze.

Tine Embrechts, bijvoorbeeld, ontdekte tijdens haar passage in het Waarheid durven of doen-huis zowaar een vaatwasmachine onder het keukenaanrecht waarna ze de rest van de avond weigerde om iets te doen dat haar maar enigszins uit haar comfortzone bracht. Echt ongelijk kon je haar niet geven. De ‘pittige’ opdrachten en ‘verrassende’ vragen waar de deelnemers aan onderworpen worden, lijken bedacht door een stel uitgebluste scoutsleiders net na hun jaarlijkse zomerkamp. Bellen naar je ouders met de vraag waar ze je verwekt hebben, vertellen over je vreemdste ervaring tijdens het vrijen of een stuk uit een pikant pepertje bijten. Niet meteen vondsten waarmee je een prijs voor originaliteit wint.

Een besef dat ook bij de makers van het programma is doorgedrongen. In een poging de meubels te redden voegden die nog wat andere ingrediënten aan Waarheid durven of doen toe. Zo moeten de BV’s elk een deel van de maaltijd voorzien. Kookprogramma’s doen het immers altijd goed. Alleen vullen de BV’s ook die uitdaging net iets anders in. Bijna allemaal komen ze met een gerecht aanzetten dat door een professionele traiteur of een culinair begaafd familielid in elkaar is geflanst. Dat is pas durven!

Waarheid durven of doen is van maandag tot donderdag te zien op VTM.