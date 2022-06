Een prachtige hommage aan Daniel Johnston en andere muzikale parels van de week

Prachtige hommage

Op Tribute to Daniel Johnston gaat Naima Joris aan de slag met songs van Daniel Johnston, de betreurde artiest die grote invloed had op muzikanten als Kurt Cobain, Tom Waits en Beck. Ze ontmantelt meticuleus de songs, kleurt die voorzichtig opnieuw in, schaaft zowat alle arrangementen bij en tilt de originele versies naar onwezenlijke hoogte.

Het resultaat is een prachtplaat die opgevat wordt als intiem onderonsje, waarbij ze een blik weemoed opent, je dwingt om zeven songs lang je adem in te houden, en je laat wachten op een ontsporing of nakend onweer dat maar niet lijkt los te barsten. Achteraf lig je evenwel uitgeteld in de touwen, geloof ons maar.

Naima Joris, Tribute to Daniel Johnston, uit bij (PIAS) Recordings

Microgenre

De Kanye West-protegé 070 Shake diept op haar tweede album haar eigen microgenre verder uit: een mix van Young Thug-achtige rap, autotune-effecten à la Kanye en breed uitwaaierende synthambient die zowaar aan Vangelis zal doen denken. Wie erop inzoomt, hoort anekdotes over misverstanden in de liefde, over angsten en onzekerheden. Intrigerend.

070 Shake, 'You Can't Kill Me' Beeld 070 Shake

070 Shake, You Can’t Kill Me, uit bij GOOD Music

Luchthartige pop

De Schotten van Belle and Sebastian laten opnieuw van zich horen met A Bit of Previous, een luchthartige popplaat die bol staat van troost en empathie. Tijdens de lockdowns bouwden ze hun repetitiehok om tot een studio en werkten ze vooral naast elkaar in verschillende kamers. De lockdowns vonden ook hun weg naar songs over gemis.

Belle and Sebastian. Beeld RV Hollie Fernando

Belle and Sebastian, A Bit of Previous, uit bij Matador.