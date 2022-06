Een pleidooi voor wandelen, trage poëzie en vreemde ontmoetingen: Dit zijn de boeiendste nieuwe boeken

Beeld rv

Wandelen met heilig vuur

“Om te vertragen is er nooit iets beters verzonnen dan wandelen. Om te wandelen heb je alleen maar twee benen nodig. De rest is onzin”, predikt de Fransman Frédéric Gros in Wandelen, een filosofische gids. In zijn heruitgegeven, aangevulde en nu geïllustreerde filosofische gids brengt Gros een bevlogen ode aan het wandelen. De cadans van onze voetstappen is een visitekaartje naar totale vrijheid, in het spoor van denkers als Nietzsche, Kant en Rousseau, argumenteert hij. Het stimuleert het “rebelse, archaïsche deel in ons”, zodat we “bezield raken van een heilig vuur”. Zou het?

Frédéric Gros, Wandelen. Een filosofische gids, De Bezige Bij, 23,99 euro.

Beeld rv

Aanstekelijke hoop

Carl Norac werd Dichter des Vaderlands toen onze wereld gevaarlijk wankelde. Maar hij liet zich niet uit zijn lood slaan. Vreemd ook: de werkelijkheid betrappen, maar tegelijk de traagheid prediken, zoals Norac deed. “Ik ben besmet met poëzie, met aanstekelijke hoop.” Nu zijn Noracs gedichten verzameld uit deze turbulente periode, vol sprankels licht.

Carl Norac, De Keerzij van de toestand, Maelstrom/Poëziecentrum, 222 p., 18 euro.

Beeld rv

Onverwachte toenadering

Een jonge Frans-Koreaanse vrouw werkt als receptioniste in een aftands pension in Sokcho, als er een onverwachte gast arriveert. Tussen de Franse cartoonist die inspiratie zoekt in het troosteloze landschap en de vrouw ontstaat een ongemakkelijke band. Veelvuldig bekroond debuut van de jonge Frans-Koreaanse-Zwitserse Elisa Shua Dusapin.

Elisa Shua Dusapin, Winter in Sokcho, Spectrum, 19,99 euro.