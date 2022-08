Een overrompelende trip of psychedelische speeltuin: de muziektips van de week

DOMi & JD Beck – NOT TiGHT ★★★★☆

Op zijn debuut NOT TiGHT profiteert het Amerikaanse duo DOMi & JD Beck ten volle van zijn connectie met r&b-superster Anderson .Paak. De plaat verschijnt op diens APESHIT-label en zit volgestouwd met vriendjes uit .Paaks adresboek, van Snoop Dogg over Mac DeMarco tot Thundercat. De dromerige, stuiptrekkende fusion doet dan ook aan die laatste denken. Keyboardspeelster DOMi combineert funky shizzle met virtuoos spul, het vingervlugge geroffel van Beck doet nog het meest denken aan de halsbrekende drill-‘n-bass van Squarepusher. Grootmeester Herbie Hancock wilde zelfs meedoen en ontroert in het melancholische ‘Moon’. Een overrompelende trip, zij het voor geoefende oren.

Kokoroko – Could We Be More ★★★☆☆

Het Londense octet Kokoroko gooide bij ons al de hoogste ogen in muziekhuizen zoals de AB, de Roma en Flagey. De rauwheid die het collectief rond de trompettiste Sheila Maurice-Grey er tentoonspreidde, ontbreekt op dit debuut. Ze maakt het goed met geraffineerde arrangementen en wervelende, door elkaar kringelende harmonieën. Zoals stadsgenoten Nérija en Ezra Collective herinterpreteert ook Kokoroko de klassieke afrobeat van Fela Kuti met de onbevangenheid en de branie eigen aan kosmopolitische nieuwlichters. ‘Tojo’ katapulteert Lagos de kosmos in. ‘Dide O’ is dromerig en eigenaardig proggy. ‘We Give Thanks’ zal voor een feestje zorgen wanneer de band vrijdag Pukkelpop bestormt. Wedden?

Panda Bear & Sonic Boom - Reset ★★★☆☆

Pas étonnés de se trouver ensemble: Noah Lennox alias Panda Bear deed voor zijn solowerk al eerder beroep op Peter Kember ofte Sonic Boom, voormalig frontman van Spacemen 3-frontman. Beertje doet boem op deze plaat, die je als een speeltuin voor beide mag zien. Sonic Boom verzamelde uit een collectie sixties- en seventiesalbums zijn favoriete intro’s (denk aan The Everly Brothers, Eddie Cochran, ...). Panda Bear voegde elektronica, stem en instrumenten en stem toe. Het resultaat is psychedelisch, warmbloedig en verrassend naïef.