Een nacht in het spoor van de bewakers van Pepinster: ‘Momenteel meer agenten dan bewoners in het dorp’

Het is donker in de straten dicht bij de rivier de Vesder na 22 uur. Geen straatverlichting, geen leeslampen in de huiskamers, geen flikkerende logo's boven nachtwinkels. Al twee weken lang moeten de inwoners van Pepinster en sommige delen van Verviers het zonder elektriciteit stellen. De generatoren draaien er 's nachts overuren en het is behelpen met zaklampen. Hoewel de solidariteit overdag groot is en de getroffen dorpen weer wat tot leven komen, is dit 's nachts vooral één groot spookgebied. Veel inwoners zijn hun vernielde woningen ontvlucht, op zoek naar comfort bij vrienden en familie.

‘Van niemand’

En dat is spek naar de bek van dieven en plunderaars, die de leegstaande huizen komen leegroven. In de politiezone Vesdre - die behalve uit Verviers en Pepinster ook uit de niet getroffen gemeente Dison bestaat - zijn de afgelopen twee weken al tien plunderaars opgepakt. Negen van hen hebben een buitenlandse identiteit. "Vooral Duitse nummerplaten werden geïdentificeerd, maar ook Roemeense bendes zijn al op heterdaad betrapt", zegt korpschef Alain Barbier. "Ze rijden in camionettes naar hier en zetten loopjongens aan bepaalde straten af, om hen later op de nacht weer op te pikken. Het is heel duidelijk georganiseerd. Wat ons betreft zijn dat onmensen."

"De eerste twee dagen na de overstromingen waren er vooral grote plunderingen in de winkels door lokale dieven", gaat Barbier verder. "Alcohol, sigaretten en drank werden in geen tijd gestolen. Maar toen lag onze focus op de veiligheid van de inwoners, we kwamen handen tekort. De plunderingen in de winkels zijn intussen gestopt - alles is toch weg - en ook de inbraken in huizen zijn sterk gedaald. Eergisteren betrapten we wel nog een man uit de buurt die twee huishoudtoestellen van Bosch in zijn handen had. Zijn uitleg was volgens hem simpel: aangezien die daar al twee weken onaangeroerd stonden, waren ze van niemand meer en mocht hij die meenemen. Maar zo werkt het niet." Elke nacht patrouilleren hier nu 80 agenten: 40 van het korps van Barbier, 40 uit politiezones uit alle hoeken van het land.

1.000 controles per dag

Het is 19 uur als we een eerste keer op ronde gaan met politieagenten Jacob Mael (28) en Fabien Miesedte (46). Ook vroeg op de avond is het cruciaal om te controleren. "Niet enkel 's nachts wordt er gestolen", zegt Fabien. "Sommige zogezegd solidaire mensen die slachtoffers hun woningen hielpen uitkuisen, stalen ondertussen gerief. Zo is het al gebeurd dat bewoners 's avonds merkten dat er juwelen waren verdwenen. Maar door de massale hulp konden ze niet meer zeggen wie allemaal is binnen geweest."

Een Roemeense camionette wordt tegengehouden. De chauffeur is zenuwachtig en kan geen reden geven waarom hij nog zo laat op pad is. Beeld Photo News

Met de twee agenten rijden we bij valavond Pepinster binnen. Op straat zijn de grootste puinhopen al opgeruimd, maar de kapotte gevels en ingedrongen moddergeur blijven aanwezig. Ook voor Jacob en Fabien blijft het telkens schrikken als ze de ravage zien. "Beiden waren we aan het werk op 14 juli", zegt Jacob. "Met lede ogen zagen we hoe onze zone stilaan veranderde in één grote rivier. Het was apocalyptisch. Gelukkig wonen wij iets verder van de rivier en zijn we persoonlijk niet getroffen, maar het leed van de inwoners doet ook ons pijn."

In Pepinster staan er zes wachtposten. Aan elke wachtpost controleren twee politieagenten de passerende auto's. Voertuigen met nummerplaten van buiten de politiezone en 'verdachte' camionettes worden gecontroleerd. "Zo'n duizendtal per dag", zegt agente Elene (30). "Als ze zich verdacht gedragen of ze kunnen geen geldige reden geven, sturen we hen weer weg."

Kapot achterlicht

Wanneer de nacht valt, wisselen we van patrouille en zitten we op de achterbank van Eric Godts (45) en Joeri Theys (36) van politiezone Druivenstreek, uit het Vlaams-Brabantse Overijse en Hoeilaart. Het tweetal maakt deel uit van de extra manschappen die deze nacht bijspringen. "We komen hier graag helpen", klinkt het. De eerste opdracht voor de heren is duidelijk: tussen Ensival en Verviers is een verdachte Fiat Punto gesignaleerd, waarin twee jongemannen traag door de wijk rijden. Een typische handelswijze voor inbrekers.

Nog geen tien minuten later wordt de auto gespot. Een korte maar hevige achtervolging van 500 meter volgt. Kronkelend langs typische Ardense weggetjes racet de combi van Eric en Joeri met 100 km per uur achter de wagen aan. Maar het blijkt loos alarm. Er zit maar één man achter het stuur van de Fiat. Hij komt net terug van het sporten, heeft een kapot achterlicht en schrok zich een bult toen hij de politie zag. De man heeft geen slechte bedoelingen en mag verder rijden.

Wat later, rond middernacht, is het opnieuw alle hens aan dek. Een Roemeense camionette wordt gespot in een straat in Ensival, deelgemeente van Verviers. De wagen wordt helemaal gecontroleerd en de bestuurder lijkt zenuwachtig. In de camionette wordt niets gevonden en de man beweert in de buurt te wonen, maar hij wordt weggestuurd. Hij kan geen reden geven waarom hij nog zo laat op pad is.

Voordeur kwijt

Een hele nacht blijft de spanning in de lucht hangen. Met zaklampen worden verlaten huizen en woonblokken in zijstraatjes gecontroleerd. Je vraagt je af of daar überhaupt nog ooit iemand zal wonen. Het is muisstil op straat. Behalve de agenten die hier 's nachts patrouilleren - drie ploegen per dorp - zien we amper iemand. Om de haverklap treffen we een andere patrouille aan.

De bewoners van Ensival appreciëren die aanwezigheid enorm. Sicim Oktay (43), een inwoner die na zijn uren als arbeider in een chocoladefabriek zelf als security-agent patrouilleert op het dorpsplein, heeft de politie op een andere manier leren kennen. "Ze zijn er voor ons. Er zijn momenteel haast meer agenten dan bewoners. Veel kunnen ze niet doen, behalve de mensen geruststellen en aanwezig zijn. De voordeur van mijn overbuur is weg, hij heeft schrik dat inbrekers hem 's nachts zouden overvallen. Maar nu voelen we die kracht van samenwerking. Hopelijk blijft dat zo nadat het ergste voorbij is."

Het is 6 uur 's ochtends als de shift van de nachtelijke patrouilles erop zit. Al bij al was het een rustige nacht, geen enkele dief werd op heterdaad betrapt.