Een mindfuck, Modfather en morsig lefgozertje: dit zijn de platen van de week

Paul Weller - An Orchestrated Songbook ****

We schreven eerder dit jaar al dat Paul Weller zich allerminst een lockdownluiaard toonde. In een jaar tijd bracht hij twee volwaardige langspelers uit, waarop hij een jeugdige en avontuurlijke kant van zichzelf etaleerde. Iets stijver, maar toch alweer avontuurlijk is An Orchestrated Songbook. De Modfather en het BBC Symphony Orchestra verzamelden zo’n half jaar geleden in het Londense Barbican om een handvol songs van symfonische grandeur te voorzien. Oplawaaien van The Jam, Style Council of Wellers solocarrière laten ze gelukkig links liggen. Liever kiest de Brit voor een sentimentele ballad als ‘English Rose’, dat door royale strijkers en een blazerssectie nieuw leven ingeblazen krijgt. Net als de dunbevolkte zaal – covid, weet u wel – bleef ook de gastenlijst bewust beperkt. James Morrison maakt zijn opwachting in ‘Broken Stones’, Boy George in ‘You’re the Best Thing’, en Celeste in ‘Wild Wood’. De angry young man van weleer is officieel een elder statesman geworden met deze symfonische plaat. But he still does something to you.

Arca - KICK ii, iii, iiii, iiiii ****

De in Barcelona residerende Venezolaanse producer Arca vervolledigt een impressionant vijfluik dat vorig jaar startte met een eerste album, KICK genaamd. Op de vier vervolgplaten koketteert ze terecht met een meerdimensionaliteit die ze tot in haar privéleven doortrekt: als uitgesproken non-binaire transvrouw is Arca een alternatief icoon voor de lgbtq-gemeenschap. Zoals ze al eerder popartiesten als Björk, FKA Twigs en Kanye West naar een hoger plan tilde, dwingt ze op de KICK-platen haar unieke sounddesign het plafond door. Industriële ambient, futuristische r&b, hyperpop, Spaanstalige ballads en Aphex Twin-achtige elektronica dwarrelen hier zorgeloos door elkaar. Een mindfuck van jewelste.

Mach-Hommy - Balens Cho (Hot Candles) ****

Fans van de Wu-Tang Clan spitsen maar beter de oren wanneer de naam Mach-Hommy valt. De rapper uit New Jersey mixt groezelige beats met een soulvolle ondergrond, zoals ook topproducer RZA dat ooit deed voor de Wu. Balens Cho komt spitser uit de hoek dan het eerder dit jaar verschenen Pray For Haiti. Waar hij op die weliswaar fraaie plaat nogal hermetisch uit de hoek kwam, laat hij deze keer slim de briljante sample-weefwerkjes met de pluimen lopen. Hoor hoe hij zich in het met morsige koperblazers dooraderde ‘Labou’ vergelijkt met hiphopmoguls Rick Rubin en Russell Simmons. Lefgozertje.