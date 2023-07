Een miljoen frank in de lucht en sportzakken vol cash: Streamz keert terug naar de Zillion

Sinds deze week biedt Streamz een inkijk in de legendarische Antwerpse discotheek Zillion. In Zillion, The Lost Tapes, wekt documentairemaker Thomas Van Hemeledonck de legendarische megadancing opnieuw tot leven. Eigenaar Frank Verstraeten verdiende met Zillion meer geld dan hij kan uitgeven. Al blonk hij ook in dat laatste uit. ‘Hij strooide letterlijk één miljoen Belgische frank de zaal in. De mensen geloofden eerst niet dat het echt was.’

Woensdagmiddag 6 december 2000. Zillion-eigenaar Frank Verstraeten stapt binnen bij een Mercedes-concessiehouder in het Mechelse. Hij moet en zal onmiddellijk een splinternieuwe coupé type AMG kopen. Kostprijs: om en bij de 8 miljoen Belgische frank, omgerekend een slordige 200.000 euro. Verstraeten heeft die avond een dinnerdate met ex-Miss België Brigitta Callens en hij wil haar imponeren. “Ik was een selfmade man en heb nooit gespaard. Voor mij heeft geld geen waarde als het niet rolt of als ik er niet mee investeer”, vertelt Verstraeten.

Het toppunt van financiële decadentie in Zillion was ongetwijfeld de Zillennium-party op oudjaar 1999. Die nacht heeft Verstraeten letterlijk één miljoen Belgische frank (25.000 euro) weggesmeten. Geld dat voorzien was voor een speciale buitenlandse act, die lastminute afbelde. “Het personeel wist wat hij van plan was en we kregen de instructie: niks zelf oprapen! Anders: buiten!”, herinnert ex-garçon Thierry Van Nimmen zich. Zodra Verstraeten - uitgedost in een marionettenpakje - z’n geldkoffer opent, beginnen mensen te graaien. “Maar in eerste instantie hadden ze niet door dat het echt geld was”, weet Joyce De Troch die erbij was als vipgast. “De mensen smeten dat geld gewoon terug de lucht in.” Toen de meesten begrepen wat er echt aan de hand was, ging het dak eraf. “75 procent van wat we uitgestrooid hebben, is diezelfde avond opnieuw geconsumeerd. Hilarisch!”, aldus Verstraeten.

Going Out, het gebouw voor het Zillion was. Beeld DDH@ZILLION

‘Cheaten’ kon niet

Drie jaar eerder, op 16 oktober 1997, opent hij op het Antwerpse Zuid - vlak bij waar nu het Justitiepaleis staat - discotheek Zillion. Een megadancing die in alles de concurrentie moest overtreffen. Verstraeten is dan 28 en is net daarvoor failliet gegaan met zijn computerbedrijf Infobrix, nadat de bijzondere belastinginspectie fraude heeft ontdekt. “Het is niet omdat je failliet bent dat je niks meer hebt”, aldus Verstraeten. “Brouwerij Alken-Maes en een Deens bedrijf in audio- en lichtapparatuur geloofden in mijn plan met Zillion.” Met ongeveer anderhalf miljoen euro bouwde Verstraeten in één jaar tijd het oude vervallen sportcomplex Going Out om tot een dancing.

Wie Zillion binnenwandelde, kwam in een soort totaalspektakel terecht. Beeld DDH@ZILLION

Wie Zillion binnenwandelde, kwam in een soort totaalspektakel terecht: een Stargate-achtige inkom, een drie meter hoge robot, een pneumatisch danspodium dat met één druk op de knop twee meter kon stijgen... Verstraeten was geobsedeerd door technologie. Toen al werkte het dranksysteem in Zillion op basis van gewicht. “Elke koelkast had een bodem die het exacte aantal flessen of blikken woog, dus het was voor het personeel veel moeilijker om te cheaten”, weet Ina Grieten, die er als barvrouw werkte. “Wie het toch deed - en dus bijna zeker betrapt werd - moest 500 frank loon inleveren. Of je werd gewoon buitengesmeten, dat kon ook.”

Een ex-manager herinnert zich nog hoe een garçon blikjes Red Bull binnensmokkelde om ze clandestien te verkopen. “Frank had hem dankzij een bewakingscamera betrapt. Die kerel is tot op zijn onderbroek gefouilleerd, ze hebben ’m al zijn kleren afgepakt en hem zo ook buitengezet. Halfnaakt.”

In Zillion gaven de obers hun orders aan de bar door met een draadloos systeem. “In plaats van met onze armen te staan molenwieken of op bierviltjes te schrijven, hadden wij een bakske waarop we vanuit de zaal de bestelling intikten en die ging automatisch door. In 1997, hé! Tegen de tijd dat we weer aan de bar waren, stonden de dienbladen al gevuld klaar”, herinnert garçon Thierry zich. Gevolg: elke garçon kon meer omzet draaien op een avond.

Guldens en Duitse marken

Ook al werkte Zillion bijna half-geautomatiseerd, de meeste klanten betaalden toen nog met cash. Het was het pre-eurotijdperk, dus de internationale klanten brachten hun eigen munten mee. “Het grootste deel van het Belgische contante geld werd naar de bank gebracht, maar de guldens, Duitse marken enzovoort hielden we bij”, weet ex-manager Yves Smolders. “Dat was geld om weekendjes te financieren.” Tot dan werd het bewaard op plaatsen waar niemand het meteen zou vinden. Huisfotograaf Didi Hanssen: “Op de verdiepingen boven de discotheek werden stenen uit de muur gehaald en het geld werd er gewoon achter verstopt. In de dubbele muur.”

Eén specifieke groep klanten betaalde gewoonlijk niet met cash: Chinese restauranthouders uit Antwerpen. Die kwamen tijdens weekdagen naar het kantoor van Verstraeten om hun schuld van het afgelopen weekend af te lossen. “Ze kopieerden bankkaarten van hun eigen klanten en kwamen dan met een stapel blanco kaarten mijn bureau binnengewandeld. Elke kaart, stuk voor stuk uitproberen: 1.000 frank hier, 5.000 frank daar en zo ging het verder tot de rekening vereffend was.”

Tijdens een goed weekend draaide Zillion een omzet van omgerekend 100.000 euro. Soms zelfs meer. De zaak was in de beginperiode vier avonden per week open, van donderdagavond tot maandagochtend. “Officieel mochten we 1.950 klanten per avond tegelijk binnen laten. Dat was zo omschreven in onze uitbatingsvergunning”, verduidelijkt Yves Smolders. “Maar op een doorsnee avond zat er gemakkelijk een veelvoud daarvan binnen. Al werd dat toen niet echt uitgesproken.” Vandaag geven de meeste ex-werknemers van Zillion toe: 3.000 tot 4.000 klanten per avond was geen uitzondering. Geen wonder dat de kassa goed draaide.

Rijen voor de ingang van Zillion. Beeld DDH@ZILLION

Elke maandag moest de boekhouder van Zillion met de weekendopbrengst naar de bank. “Het geld stak in sportzakken of gewoon zelfs in kartonnen dozen. Beveiliging hadden we niet”, weet ex-manager Ives Van Eycken. “Maar de hoeveelheden cash waren soms zo groot dat ons vertrouwd bankkantoor op een bepaald moment het geld niet meer wou aannemen. Het was gewoon te veel. Elke week opnieuw.”

Bij zo’n ‘geldtransport’, op 31 augustus 1998, wordt de boekhouder van Zillion ’s morgens opgewacht op de parking achter de discotheek. Drie gemaskerde mannen overvallen hem en gaan ervandoor met een kleine 100.000 euro cash. Wat verderop wacht een vierde dader in een vluchtwagen. Het blijkt één van de portiers van Zillion te zijn.

4.000 kiekens

Zo vlot als het geld binnenstroomde, zo vlot werd het ook opnieuw uitgegeven. Verstraeten was elk weekend op zoek naar een nieuwe beleving of een nieuw thema. Hij kocht daarvoor accessoires en gadgets die het personeel op zijn teken kon uitdelen. “Zotte brillen, fluitjes, flikkerlampjes, laserpennen, hoeden, maskers, zelfs waterpistolen... We bestelden ze met containers tegelijk in China. Dat hele kot stak vol!”, lacht ex-manager Yves Smolders.

Ideeën voor themaparty’s ontstonden tijdens de wekelijkse briefings op dinsdag. Verstraeten: “Meestal namen we de kranten erbij en keken naar wat bovenaan de actualiteit stond. Zoals de ‘dioxineparty’ die we gaven in 1999, toen het land in volle crisis verkeerde omwille van een voedselschandaal met dierlijke producten.”

De dioxineparty in 1999. Beeld DDH@ZILLION

Op foto’s uit het privéarchief van Verstraeten hangen dansers in witte overals ondersteboven aan de lichthemel tussen braadkippen. Iedereen had ook een zakje bloem gekregen bij het binnenkomen. ‘Om mee te gooien’ hadden de portiers gezegd. “Op het juiste moment hebben we nog extra bloem door de blazers gejaagd en haalde Frank de brandslang boven.” Yves Smolders ziet het 24 jaar later nog voor zich. “Maar dan moest het beste nog komen. We hadden 500 kilo kippenveren gekocht en die ook de zaal ingeblazen. Die avond zaten er 4.000 ‘kiekens’ in Zillion.”

Verstraeten was elk weekend op zoek naar een nieuwe beleving of een nieuw thema. Hij kocht daarvoor accessoires en gadgets die het personeel op zijn teken kon uitdelen. Beeld DDH@ZILLION

Voor Smolders was het de meest legendarische en tegelijk ook de duurste thema-avond ooit in de club. “Die ‘bloempap’ zat overal. We hebben van alles moeten vervangen en zijn weken bezig geweest met de schoonmaak.” Wie er die avond bij was, kon een deel van z’n outfit ook gewoon weggooien. “We hebben achteraf 300 à 400 jassen moeten vergoeden.” Maar Frank Verstraeten had lak aan wat het kostte. “Die 10 procent mensen die het niet plezant vonden, wogen voor mij niet op tegen de 90 procent die de week nadien zeker wilden terugkomen”, blikt hij vandaag terug.

Weg Mercedes

Op de bewuste dag toen Verstraeten Brigitta Callens wilde imponeren met een nieuwe Mercedes van 200.000 euro was Yves Smolders erbij in de garage: “De Mercedes-verkoper had die auto niet in de toonzaal, maar Frank móést die direct hebben. Toen de man zijn kantoor even verliet, is Frank achter de computer gekropen en heeft hij in de stocklijst van Mercedes België gezien waar hij wel in voorraad was. Daar ben ik ’m die namiddag voor hem gaan ophalen.”

Nog geen twaalf uur later slaan overvallers Verstraeten in elkaar tijdens een brutale homejacking op de loft van Brigitta Callens. Ze gaan ervan door met zijn Mercedes. Gelukkig voor hem had hij nog een Ferrari om mee te rijden.