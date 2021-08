Een mens moet al heel erg geïnteresseerd zijn in Amerikaanse politiek om die gortdroge geschiedenisles uit te zitten

Het is fascinerend hoe de perceptie op Obama’s verkiezing, alweer bijna dertien jaar geleden, is veranderd. De eerste zwarte president van de Verenigde Staten zou de ‘postraciale’ geschiedenis van Amerika inleiden. In de plaats daarvan kregen we vijf jaar geleden Donald Trump, alt-right, onversneden white supremacy en de ‘Verdeelde Staten van Amerika’.

“Onze belangrijkste taak bestaat erin het land te verenigen”, zei Obama nochtans tijdens de campagne, maar zoals burgerrechtenactivist Al Sharpton stelt in deze HBO-documentaire: “Voor elke stap voorwaarts, there’s a backlash.” Als je afgaat op de titel van deze docu, In Pursuit of a More Perfect Union, kun je niet anders dan vaststellen dat Barack Obama heeft gefaald in zijn streven: de Union leek de afgelopen jaren een stuk minder Perfect.

Als zoon van een witte moeder en een (afwezige) Keniaanse vader, geboren in Hawaï en deels opgegroeid in Indonesië, viel Obama overal een beetje tussenuit. Toen hij politieke carrière maakte vanuit de South Side in Chicago, was de vraag of hij wel ‘zwart’ genoeg was om het Afro-Amerikaanse publiek te overtuigen. Eenmaal verkozen als president, stootte hij dan weer conservatief wit Amerika voor de borst, simpelweg omdat hij niet ‘wit’ was.

In het laatste luik van deze driedelige docu wordt Obama’s presidentschap gebruikt als een prisma om het inherente racisme in de Amerikaanse samenleving te ontleden: meer dan op zijn Grote Verwezenlijkingen wordt ingezoomd op zijn reactie op de dood van Trayvon Martin, op raciale vooroordelen bij de politie en het ontstaan van de Black Lives Matter-beweging. Dan snijdt In Pursuit of a More Perfect Union het diepst, en voegen de reflecties van Afro-Amerikaanse boegbeelden als de flamboyante dominee Jeremiah Wright, activist Cornel West en The New Yorker-journalist Jelani Cobb het meest toe.

Maar verdorie, wat duurt het lang voor we daar geraken. Vooral het eerste luik, dat het vergrootglas legt op Obama’s jeugd en zijn prille politieke carrière, is een wel erg moeilijke zit. In wezen is het niet meer dan een montage van oude interviews, archiefbeelden (Obama zelf stond geen interview toe aan documentairemaker Kunhardt) en talking heads die hun licht laten schijnen over de man. Een mens moet al heel erg geïnteresseerd zijn in Amerikaanse politiek om die gortdroge geschiedenisles uit te zitten.

En dan moet je bedenken dat Barack Obama toch een van de meer charismatische wereldleiders van de 21ste eeuw is geweest. Als The New Yorker-hoofdredacteur David Remnick mijmert over ’s mans presidentschap, voel je de heimwee naar zijn eloquentie en fatsoen van het scherm spatten. Ooit was Obama een symbool voor een hoopvolle toekomst. Na vier jaar Trump is hij een herinnering aan een beter verleden. Dat is de meest pijnlijke vaststelling van Obama: In Pursuit of a More Perfect Union.