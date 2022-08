Een lijzig tripje en een liefdesbrief aan de househedonist: dit zijn onze muziektips

Röyksopp - Profound Mysteries II ★★★

Eigenlijk namen wij al in 2014 afscheid van Röyksopp. Op Pukkelpop nog wel, toen het Noorse duo er zijn definitieve show speelde, zij aan zij met de Zweedse zangeres Robyn. Ze zouden geen albums meer uitbrengen, zo klonk het toen, misschien af en toe nog wat losse nummers. Amehoela! De Profound Mysteries-serie, waarvan de boys nu een tweede deel releasen, onderstreept dat ze geen zin hebben in een afscheid. Anderzijds vertikken ze het met de tijd mee te gaan. Ze houden het op een lijzig nostalgietripje waarin hun grootste voorbeelden doorschemeren. Het stampertje ‘Control’ knipoogt naar Adamski. ‘Sorry’ is fraaie ambientpop met Jamie Irrepressible achter de microfoon. Goed geproducet, weinig hoogdringend.

Demi Lovato - HOLY FVCK ★★

Na door een hel te zijn gegaan lijkt Demi Lovato zowel strijd- als levenslust te hebben herontdekt. Verslaving, overdosis, verkrachting, een aftakelende geestelijke gezondheid: de Amerikaanse popster blaast het bruut weg op HOLY FVCK, een achtste plaat waarop ze beweert terug te keren naar haar punkroots. Geen spoor van de overgeproduceerde r&b-pop van weleer, ofschoon Lovato’s zang nog steeds in aalgladde geluidseffecten verdrinkt. Het botst wat met de loeiharde, megalomane punkpop waarvoor Lovato te leen gaat bij Foo Fighters, Paramore en Garbage, maar die uiteindelijk klinkt als het afgeborstelde generatie Z-spul waarmee ook Olivia Rodrigo en Willow ons om de oren slaan.

Daphni - Mania ep ★★★★

Dan Snaith blijft het meest bekend onder zijn nom de plume Caribou, maar ook zijn dj-alias Daphni is altijd meer dan de moeite. De roes van het nachtleven lonkt nadrukkelijk in de vier songs op Mania, al kunnen deze club-bangers net zo goed tellen als een manifest tegen gratuite EDM. Zonder in clichés of vulgaire betonbeats te vervallen schrijft Snaith een liefdesbrief aan de onversaagde househedonist die om half zes ’s ochtends nog een laatste keer wil flexen op de dansvloer. De retrobeats van de titelsong zijn hypnotiserend, de sfeer in ‘Cloudy’ en ‘Cherry’ is donker én wellustig. Ons grootste bezwaar? Deze bedwelmende trip had nog wat langer mogen duren.