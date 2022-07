Een laatste tocht, fantasievol ballet en een bizarre trip: dit zijn de beste speelfilms van het moment

Laatste adem

In Piccolo corpo toont Laura Samani (32) de gevaarlijke reis van een jonge vrouw in het Italië van rond 1900, om haar doodgeboren kind in een afgelegen kerkje voor heel even, voor één ademtocht, tot leven te laten wekken. Die ene ademhaling is nodig om de kinderen te mogen dopen, en daarmee hun zieltjes uit het voorgeborchte te bevrijden.

Het beeldschone debuut van Samani heeft veel weg van een mythisch sprookje, waarin een jonge vrouw breekt met de traditie. Samani grijpt soms naar een belegen beeld, zoals het vogeltje dat uit het kooitje vliegt, maar als meditatie over het verlies van een kind bereikt Piccolo Corpo grote hoogten.

Piccolo corpo, nu in de cinema

Lust voor het oog

Coppelia is een verrassend fantasievolle mix van animatie, live-action, ballet en muziek over een dorpje dat opgeschrikt wordt door de gemene Dr. Coppelius, die bewoners lokt met praatjes over perfecte schoonheid. Als geanimeerde balletfilm is het een lust voor het oog, maar probeer de filmversie zonder voice-over te bekijken, want die stem is nogal sturend.

Coppelia, nu in de cinema

Bizar en bevredigend

Everything Everywhere All at Once gaat over Evelyn Wang (Michelle Yeoh) die met de moed der wanhoop probeert om haar wassalon én haar huwelijk met de aandoenlijke Waymond (Ke Huy Quan) te redden. Tot zover de samenvatting. Daarnaast is de film vooral de meest bizarre én bevredigende filmervaring die nu in de bioscoop te rapen valt.

Everything Everywhere All at Once, nu in de bioscoop