Wat betekent kunst voor u?

“De manier waarop wij dingen zien, wordt meestal beïnvloed door wat wij weten en geloven; een kunstwerk kan alles onderuithalen of beroeren.”

Heeft u kunst van thuis uit meegekregen?

“Ik heb alles zelf moeten ontdekken. Ik was als kind altijd en overal aan het tekenen; in de klas, tijdens familiefeesten, in de zomervakantie. Achteraf gezien was de keuze om naar de kunstacademie te gaan en schilderkunst te studeren een logische stap.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Meestal online. Ik lees en volg veel, maar graag van op afstand, ik doe dat liever op een organische manier dan altijd meteen mee te gaan in de nieuwste hipsterdingen.”

Waar bekijkt u het liefst kunst?

“Een schilderij moet je van heel dichtbij in levenden lijve kunnen zien. Ik zou de voorkeur willen geven aan een museum; ik houd van de sacrale, rustige ruimten waar je de kunstwerken goed en traag kunt bekijken – van op afstand en dichtbij, op je eigen tempo.”

Joachim Nordström - ‘Skördevaktarn / Harvest Watcher’ (2017), Zeno X Gallery Beeld GalleryViewer

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“Als kunstenaar kun je soms ruilen, dat is uiteraard een leuk voordeel. Het ‘topstuk’ in onze collectie is een ingekleurde ets van James Ensor uit 1888, getiteld ‘De ontucht’. Ook hebben we geweldig werk met Denie Put en Dennis Tyfus kunnen ruilen, en voorts een aantal werken van Thé van Bergen, Bendt Eyckermans, Benny Bischoff, Nick Andrews, Nadia Naveau, Nel Aerts en Navid Nuur.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Af en toe in een galerie, maar voornamelijk kijk ik wel naar veilingen. Als je geluk hebt, kun je dingen aanschaffen voor een goede prijs.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Sinds ik samen ben met Amber Andrews is onze collectie samengesmolten. Zij schildert ook, dus we hebben allebei een goed kritisch oog, denk ik. Logisch dat het belangrijk is dat we het eens zijn over de aankoop of ruil van een kunstwerk.”

Matthias Weischer, ‘Sprechzimmer’ (2021), GRIMM Beeld GalleryViewer

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Amber en ik hebben vanzelfsprekend een speciale band met de galeries waar we mee samenwerken. Voor mij is dat galerie Rodolphe Janssen in Brussel, en voor Amber zijn dat Sofie Van de Velde in Antwerpen en Ciaccia Levi in Parijs. Ik kom graag in galeries in Brussel, voornamelijk bij Clearing en Xavier Hufkens. In Antwerpen heb ik sympathie voor De Zwarte Panter, die galerie bestaat al sinds 1968. Ook bij Base-Alpha Gallery kom ik geregeld, en Zeno X.”

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Een vroeg werk van Philip Guston of David Hockney, Martin Kippenberger, Henri Rousseau, Gustave Van de Woestyne, Philippe Vandenberg of George Condo: daar is altijd plaats voor. Wij hebben al een aantal tekeningen van Walter Swennen, maar een schilderij zou ook wel mogen.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Het werk van Patrick Van Caeckenbergh is poëtisch, integer en puur.

“Het werk van Jockum Nordström vind ik ook geweldig, het is op het eerste gezicht heel naïef en grappig, maar verbergt toch een bepaalde droefheid.

“Matthias Weischer: de combinatie van dikke verflagen, strakke compositie en frisse kleuren spreken tot de verbeelding.”

