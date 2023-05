Een kijkje in de wereld van een free party zoals Sint-Truiden: ‘Mijn moeder zegt: kind, ge kunt het maar gehad hebben’

Afgelopen weekend maakte Vlaanderen kennis met de ‘free party’ – een ongeautoriseerde rave waar geluidsnormen, vergunningen of superstar dj’s niet van tel zijn, maar alles draait om de muziek en de sfeer. Wij doken in het illegale partycircuit en spraken met enkele fervente ravers. ‘Mijn moeder zegt: kind, ge kunt het maar gehad hebben.’

“Ik weet het, als je mij in het dagelijks leven zou zien, zou je nooit verwachten dat ik naar zulke feesten ga”, lacht de 27-jarige Jana*. De jonge vrouw heeft een goede job, spendeert ook wel eens een avondje in het Sportpaleis met commerciële popmuziek, maar vult haar weekends met de zogenoemde ‘freepartyscene’ die de gemiddelde Vlaming afgelopen week leerde kennen als “de illegale rave”.

Want even voor de goede orde: een free party is een feest waarvoor geen vergunningen zijn aangevraagd en waar doorgaans elektronische muziek zoals tekno, acidcore en hardcore wordt gespeeld. “Het is dus een ongeautoriseerde rave, zonder toegangsprijs”, zegt Pieter-Jan Nerinckx, die voor zijn masterproef de cultuur van free party’s onder de loep nam. “Die free party’s worden georganiseerd door een soundsystem. Dat is een collectief dat vaak bestaat uit geluidstechniekers, dj’s, artiesten en liefhebbers die in het bezit zijn van een mobiel, zelf uitgebouwd of aangekocht geluidssysteem dat ze tijdens de feesten gebruiken om een muur van geluid op te bouwen.”

Gedwongen tot de illegaliteit

Deze techniek is geïnspireerd op de Jamaicaanse soundsystemcultuur, die zich door de immigratie in Engeland verspreidde tijdens de jaren zeventig. Ideologisch zijn er op free party’s dan weer erg veel raakvlakken met de free rock/punkfestivals die tijdens de jaren zeventig en tachtig op het Britse platteland plaatsvonden – anti-establishment met een sterke nadruk op de do it yourself-mentaliteit, en een basis van peace, love and understanding.

“De freepartyscene was in Groot-Brittannië ook sterk gelinkt aan de New Age Travellers uit de jaren tachtig en negentig” , vertelt Nerinckx. “Dit waren groepen van mensen die een klassieke levenswijze achter zich lieten liggen en ervoor kozen op de baan te leven in een busje of auto. Deze gemeenschappen reisden van festival naar festival en leefden van zelfgemaakte producten en ruilhandel, wat in sterk contrast stond met de manier van leven die door de Britse regering werd gepredikt. Het was een opgestoken middenvinger naar het consumentgerichte thatcherisme in het Verenigd Koninkrijk van de jaren tachtig. Vandaag is die kritiek er in zekere zin ook. Waarom kunnen ontmoetingen rond muziek vandaag enkel en alleen nog binnen een commercieel model dat goedgekeurd is door de overheid?”

“Omdat we in België tijdens de jaren negentig een zeer vrije clubscene kenden die niet gebonden was aan zware regels of strenge sluitingsuren, komt de freeteknocultuur hier pas echt van de grond rond 2007-2008”, zegt Nerinckx. “Er was binnen het wettelijke kader gewoon enorm veel mogelijk in ons land, waardoor minder organisatoren geneigd waren hun toevlucht in het illegale circuit te zoeken.” Vandaag kent België een bloeiende freepartyscene met tientallen soundsystems, en wie ook bereid is om de grens over te steken naar Nederland of Frankrijk kan ieder weekend wel een aantal free party’s bijwonen. Op het moment dat Belgitek in Sint-Truiden plaatsvond, bijvoorbeeld, waren er in Frankrijk ook twee grote free party’s aan de gang.

De populariteit van free party’s neemt ook toe als reactie op het steeds duurder en commerciëler wordende legale uitgaanscircuit. Nerinckx: “Free party’s tonen dat het anders kan en dat je met weinig middelen en een sterke motivatie een feest kan organiseren dat toegankelijk is voor iedereen. Dat hoeft daarom niet illegaal te zijn, maar door de beperkingen die lokale overheden opleggen, voelen soundsytems zich soms tot het illegale circuit gedwongen.”

Wall of sound

Illegaal klinkt ontoegankelijk, maar in principe is iedereen en hun moeder welkom op zo’n free party, al geraak je er niet binnen zonder connectie. Dat is niet uit elitarisme of nepotisme, maar uit veiligheidsoverwegingen, zodat de sfeer goed blijft en de locatie geheim. Wie in de scene zit, krijgt de avond van het feest zelf de coördinaten doorgestuurd via sms, Instagram, Telegram of andere communicatiekanalen. Die coördinaten leiden naar verlaten panden op industrieterreinen, naar afgelegen plaatsen nabij windmolenparken of zoals deze keer: een verlaten militair domein in het lieflijke Limburg.

“Wanneer het feest plaatsvindt op zulke open plekken, waar het dus ook sneller ontdekt zal worden, wordt er vaak verzameld op een afspreekpunt, om in colonne naar de locatie te rijden. Ook vorige week zaterdag werd met een heleboel mensen een afspraakpunt vastgelegd, zodat er al bij aanvang van de rave te veel volk aanwezig is om die makkelijk stil te kunnen leggen”, vertelt Jana. Zij ging naar haar eerste free party toen ze veertien was. Ze ging uit in het drum-’n-bass- en dubstepcircuit en van daaruit is de stap naar de ravescene snel gezet.

'Het publiek op zo’n free party is echt superdivers. Alle huidskleuren, alle stijlen van ­kleding.’ Beeld Wouter Maeckelberghe

“Eerst via legale feestjes, maar al snel mocht ik met vrienden een keertje mee naar een Teknival in Zuid-Frankrijk. Dat was mijn allereerste free party. Ik weet nog dat ik in het begin ongelooflijk mijn ogen uitkeek. Het eerste wat ik zag was die gigantische wall of sound, echt een muur van versterkers en boxen waaruit al die bassen gedreund kwamen. Een dj was er niet te zien, enkel dus die geluidsinstallatie. Ik vond dat wel verfrissend omdat het op die manier echt om de muziek draait en niet om de ego’s van de dj’s, die je vaak zelfs niet eens ziet. Zo’n soundsystem maakt natuurlijk wel een enorm geluid en decibelnormen gelden er niet. Afgelopen weekend stond het soms wel té luid vond ik – ik kon niet dichter dan tien meter voor de sound komen, en zelfs daar trilden mijn haren helemaal mee met de bassen.”

Rik* (26) is pas vier jaar geleden, vlak voor corona dus, voor het eerst naar ‘een freeke’ geweest. “Ik wist wel al langer wat het was, want ik had maten die af en toe gingen en uiteindelijk ben ik eens meegegaan. Ik dacht eerlijk gezegd dat het daar vol marginalen zou lopen, mensen die echt volledig kwijt zijn, maar dat was helemaal niet zo. Oké, er waren wel wat mensen scheef, maar het publiek was echt superdivers. Alle huidskleuren, alle stijlen van kleding... Ik heb er zelfs al eens iemand gezien in zo’n fatsoenlijke kostuumbroek, alsof die recht van kantoor kwam.”

Jij bent het feest

Het is die diversiteit waarvoor de scene zichzelf op de borst klopt. Iedereen mag uit de bol gaan, niemand kijkt naar hoe je danst, wat je slikt of wat je aanhebt, zolang je de regels maar onderschrijft, de tien geboden zo je wil, die op elke free party op flyers worden uitgedeeld om eventuele nieuwkomers op de hoogte te brengen. Regels als “respecteer jezelf, respecteer de natuur, respecteer anderen, denk aan veiligheid voor iedereen en mocht je toch geweld, agressie of iets anders zien: GRIJP IN, verniel geen eigendom van anderen, verspreid je inlevingsvermogen, wees positief en onthoud: jij bent het feest.”

“Zo bijzonder zijn die regels eigenlijk niet hé, eigenlijk zouden dat de algemeen geldende waarden en normen bij het uitgaan moeten zijn, maar iedereen die nog in het legale circuit uitgaat weet dat dat helaas niet het geval is”, zegt Jana. “Terwijl ik dus nog nooit een vechtpartij heb gezien op een free party, en er nog nooit iemand heb gespiket geweten. Terwijl... mensen worden doorgaans gespiket met GHB, wat een hele populaire drug is in het freepartycircuit. Iedereen heeft dat daar op zak bij wijze van spreken, maar dat wordt gewoon niet zonder toestemming aan anderen toegediend. De drugscultuur is er heel open, daarom dat er volgens mij ook veel minder problemen zijn, omdat je er ervaring mee hebt en je dus uppers met downers afwisselt en dus niet strak en agressief staat op enkel coke en alcohol, zoals in het legale circuit. Maar ook omdat je signalen van mensen die slecht gaan makkelijker kan oppikken en open kan communiceren over wat je in je systeem hebt als het toch zou misgaan.”

Volgens de ravers is het feit dat je echt mensen moet kennen in het wereldje om er binnen te kunnen, ook een handige manier om de eikels buiten te houden, waardoor de sfeer op zulke feesten ook heel gemoedelijk is. “Je bent verantwoordelijk voor elkaar én voor de goede sfeer”, zegt Jana. “Het is een soort zelfregulerend veiligheidssysteem waar ook de politie aangenaam door verrast was, zeiden ze vorig weekend. Mensen staarden zich blind op het zinnetje in de flyer dat we ons zouden verenigen wanneer de politie zou opdagen, maar daarmee bedoelen we dat we samen de soundsystem zouden beschermen – al dat materiaal... dat is ontzettend duur hé.”

Soundsystemadvocaat

Want wanneer de politie een free party moet stilleggen, wordt dat doorgaans gedaan door het geluidssysteem (tijdelijk) in beslag te nemen of boetes aan de organisatie uit te delen. “Maar er zijn wel eens flikken, zeker in Frankrijk, die kabels doorknippen of boxen kapotstampen”, zegt Rik. Op dat vlak neemt de organisatie al het risico op zich: ze zijn onzichtbaar tot er zich problemen voordoen, en op dat moment draaien zij op voor de kosten. “Maar er is een Belgische soundsystemadvocaat die zich bezighoudt met de freepartyscene, die mensen uit de gevangenis pleit als ze zijn opgepakt, die helpt met de boetes en met het vrij krijgen van het in beslag genomen materiaal. De scene gaat echt verder dan mensen denken”, lacht Jana.

Hoewel een free party helemaal back to basics is en feestgangers in alles – van drank tot toiletpapier – moeten voorzien, kost het een soundsystem wel handenvol geld om zo’n feest op poten te zetten. Niet alleen het materiaal is duur, ook de benzine om de generatoren dagenlang aan de praat te houden knaagt behoorlijk aan het budget. “Inkom wordt er nooit gevraagd, maar je kan wel een vrije bijdrage leveren. De meeste mensen steunen de organisatie ook door merch (truien, T-shirts..., KS) of muziek aan te kopen.” Sommige soundsystems geven ook af en toe feestjes in het legale circuit om uit de kosten te raken.

Het is wellicht die relatief vredelievende pak-aan-mentaliteit die afgelopen weekend zo aansloeg bij de Vlaming, die veeleer sympathiek reageerde op de ravers. “Ik vond het eigenlijk wel heel bizar dat de reacties van afgelopen weekend in de traditionele media en op sociale media zo positief waren”, zegt Rik. “Normaal staat de scene niet in de aandacht, enkel wanneer het totaal uit de hand loopt (zoals twee jaar geleden in Redon, waar een granaat ontplofte en een feestvierder zijn hand verloor, KS). Dus ik heb met veel verbazing gekeken naar mensen, zelfs oudere mensen, die het allemaal toejuichten wat we deden. Ik las sommige reacties op nieuwsartikels en dacht echt ‘Oké, maar gij snapt het.’”

“Ik denk dat mensen zijn gaan beseffen dat we er niet zijn om onrust te stoken, maar om terug te eisen waar de jeugd recht op heeft – en daar hebben meer mensen sympathie voor dan je zou denken”, besluit Jana. “Zelfs mijn moeder vindt het allemaal prima. ‘Ge kunt het maar gehad hebben, kindje’, zegt ze vaak. Ze is van mening dat de free van afgelopen weekend over tien jaar bekend zal staan als het Belgische Woodstock.”

* Jana en Rik zijn schuilnamen.