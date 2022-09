Een jonge dief, een onverschokken duo en een hardwerkende charlatan: dit zijn de platen van de week

Yungblud – Yungblud ★★★☆☆

Geen jong bloed maar oude wijn lijkt door de aderen van Dominic Richard Harrison te stromen. Die schenkt hij gul uit nieuwe zakken op zijn derde langspeler. Yungblud schudt de popgeschiedenis nonchalant op in zijn springerige emotienerpunk.

Zo jat hij de rebel yell van Billie Idol in ‘Funeral’, en gaat de intro van ‘Tissues’ opzichtig te leen bij The Cure vooraleer het refrein bij One Direction gesprokkeld wordt. ‘Don’t Go’ en ‘Sex Not Violence’ zijn dan weer geslaagde vingeroefeningen in poppunk en synthpop.

Grootste manco? Tekstueel draagt Yungblud het hart op de juiste plaats, maar de pen bibbert vaak onhandig in zijn handen.

Compro Oro – Buy the Dip ★★★☆☆

Compro Oro doet weerbarstiger dan ooit aan op Buy the Dip. Het Gentse collectief gooide in het verleden hoge ogen met een lekker schurende mix van Latijns-Amerikaanse muziek, afro en postrock, tot jolijt van smaakmakers zoals dj Gilles Peterson. Op Compro Oro’s vorige plaat delfden de heren naar goud met de Turkse, psychedelische culthelden van Baba Zula.

Werkte die collab de branie van de nieuwe composities in de hand? Verrassend is het vleugje americana dat door de exotica priemt (in ‘Lament’), evenals de lap verschroeiende psychrock van ‘Dungeon’, dat haast smeekt om een remix door Mount Kimbie. Knap.

Compro Oro - 'Buy the Dip' Beeld DM

DJ Khaled – God Did ★★☆☆☆

DJ Khaled is een van de hardst netwerkende charlatans uit de hiphop. Ook al kan hij zelf niet rappen, een instrument bespelen of producen, toch slaagt hij erin voor elke plaat de aristocratie van de hedendaagse pop te strikken.

Op God Did, zijn dertiende worp, spant hij onder anderen Drake, Kanye West, Lil Wayne, Travis Scott, Future, SZA en John Legend voor zijn kar. Ze sloven zich uit in luid geproduceerde club-bangers.

Jay Z gaat met de meeste pluimen lopen in het ellenlange titelnummer waar hij rapt zoals in zijn begindagen. “I left the dope game with my record clean / I turned the cocaína into champagne”. Nou!