Een jaaroverzicht in kleren: Bernies wanten, blote borsten en harige hemden

2021 gaat qua kleding de boeken in als het jaar van Bernies wanten, de little black dress van zangeres Geike Arnaert en de blouse van Catherine Van Eylen. Een jaaroverzicht in kleren.

JANUARI

Een lichtpunt, dat was de inauguratie van Joe Biden op alle fronten. Ook op modevlak, want er viel veel te zien, te duiden en te genieten van de outfits van de aanwezigen. Zoals Kamala Harris in een paarse jas met bijpassende jurk van de zwarte ontwerper Christopher John Rogers. De kleur verwees naar de suffragettes en de parels naar haar studentenclub Alpha Kappa Alpha.

En wat te denken van dichter Amanda Gorman in haar knalgele Prada-jas en knalrode haarband?

Of van Bernie Sanders, die viral ging met zijn lekker warme wanten, door lerares Jen Ellis uit Vermont gemaakt van afgedankte ouwe truien.

FEBRUARI

Tijdens de Australian Open maakte Serena Williams indruk in haar Nike-catsuit met één pijp, een eerbetoon aan sprinter Florence Griffith-Joyner, die van eenbenige leggings haar signatuur maakte.

Kim Kardashian was ondertussen druk met haar lingerielijn en lanceerde een knalrode valentijnscollectie met de petieterigst denkbare broekjes, geshowd door KK zelf en halfzussen Kylie en Kendall.

In de categorie onverwachte influencers doken de taliban op, die op het slagveld van Afghanistan en masse worden gespot op witte high-tops van Cheetah met groen-geel logo van de Pakistaanse firma Servis Shoes. Op de bazaar in Mazar-i-Sharif worden goedkopere kopieën inmiddels gretig verkocht.

MAART

Tijdens de Paris Fashion Week werden de meeste shows nog online getoond. Een van de hoogtepunten was de show van ontwerper Gabriela Hearst voor Chloé, dat in samenwerking met het Nederlandse merk Sheltersuit slaapzakjassen maakte van afgedankt materiaal en daarmee geld (en aandacht) genereerde voor dat Nederlandse daklozenproject.

Rapper Lil Nas X baarde ondertussen ophef met zijn Satan Shoes, een remake van Nike Air Max met pentagrammen, bijbelteksten en druppels bloed erop, in een oplage van 666 stuks te koop voor 1.000 dollar (ongeveer 880 euro) per paar. Nike distantieerde zich onmiddellijk van het duivelse project.

Of Vladimir Poetin een paar heeft bemachtigd bleef de vraag toen de Russische leider kniediep in de Siberische sneeuw poseerde, gehuld in een lammy jas, een lammy broek en een sneeuwwitte skipulli.

Op het EK van Basel maakte de Duitse turnploeg een statement. De turnsters ruilden hun korte en blote turnpakjes in voor een turnpak met lange pijpen. Beeld AFP

APRIL

De Duitse turnploeg besloot tijdens het EK in Basel dat het genoeg was geweest met die ongemakkelijk hoog opgesneden strakke niemendalletjes en verscheen in pakjes met broekspijpen. Op Instagram moedigde turner Elisabeth Seitz alle sporters aan haar voorbeeld te volgen.

Het Italiaanse modehuis Gucci showde een maand na de Fashion Week een verrassende collectie van Gucci-items met Balenciaga-logo’s erop en vice versa: een wederzijdse liefdesverklaring van de twee populairste modemerken ter wereld, beide onderdeel van conglomeraat Kering.

Bij de Oscars, die deze maand live plaatsvonden, vielen de vele jurken met een bloot middenrif op, zoals de kanariegele Valentino-robe van Zendaya.

MEI

Hooverphonic eindigde slechts negentiende op het Eurovisie Songfestival, maar wat zou het? Tussen alle camp en kitsch was de little black dress van zangeres Geike Arnaert, signé Tom Eerebout en Maximilian Rittler, een heus statement. Net als het mondmasker op een stokje dat ze backstage droeg. Al diende dat in de eerste plaats omdat een exemplaar met een elastiek haar make-up naar de verdoemenis zou helpen.

Een heel klein beetje ophef op de rode loper van de Brit Awards, ook al zijn ze daar wel wat gewend. Dua Lipa droeg er een gouden jurk van de Britse ontwerpster Vivienne Westwood, inclusief zwarte jarretelles en panty’s. “Een ode aan Britishness”, aldus de zangeres. En aan het betere boudoir, denken wij dan.

En nog meer bizarre outfits: op de Billboard Music Awards droeg Alicia Keys een Valentino-ensemble waarvan we nog steeds niet weten of we het nu geweldig dan wel verschrikkelijk moeten vinden. Hoe dan ook, de combinatie van een croptop, broek en mantel met dramatische sleep werd heel even the talk of the town. En daar was het haar allicht om te doen.

JUNI

Dat Delphine Boël zich voortaan prinses mag noemen, komt haar creativiteit duidelijk ten goede. De dochter van koning Albert presenteerde op Instagram haar eerste zelf ontworpen jurk, een wit exemplaar met een print van woorden en kleurrijke krabbels. “De mix van woorden, kleuren en betekenissen inspireert hopelijk jong en oud”, postte ze erbij.

Wie had kunnen denken dat zangeres Billie Eilish, doorgaans gehuld in modieuze lompen, zich zou durven laten fotograferen in lingerie? En toch deed ze precies dat voor het juninummer van de Britse Vogue. De foto’s werden al snel een bommetje op Instagram en co.

JULI

De maand begon met ophef in Oekraïne, waar foto’s opdoken van vrouwelijke militairen die op pumps met hakken oefenden voor de parade ter ere van dertig jaar onafhankelijkheid. Vrouwonvriendelijk en vernederend, was het oordeel, en bovendien ongezond en idioot.

In Parijs toonde Pieter Mulier, bijna twee decennia de rechterhand van Raf Simons, zijn eerste collectie voor Maison Alaïa, vier jaar na het overlijden van de Frans-Tunesische ontwerper. Mode-iconen als Anna Wintour en Suzy Menkes zagen vanop de eerste rij hoe Mulier subtiel knipoogde naar het werk van de revolutionaire designer en tegelijk zijn eigen visie doordreef. En zo hoort het.

Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen werden de outfits van de Belgische atleten druk becommentarieerd op sociale media. Vooral het uniform van de vrouwen, een ontwerp van Caroline Biss, kreeg heel wat opmerkingen. “Net een pyjama”, aldus een kritische Twitteraar.

Op het filmfestival in Cannes kwam op de rode loper weer ouderwets veel glamour voorbij. Model Bella Hadid gooide hoge ogen (en kijkcijfers) in een jurk van Schiaparelli die de borsten bloot liet. Een longvormig gouden sieraad bood een soort van beschutting.

AUGUSTUS

Ontwerper Pierpaolo Piccioli van het Italiaanse huis Valentino maakte een heel ander statement door een sweater uit te brengen met de tekst ‘Vaccinated’ op de plek waar doorgaans de merknaam staat.

Barack Obama vierde zijn 60ste verjaardag op het eiland Martha’s Vineyard, gekleed in een duur, maar casual hemd met hortensiaprint van Fendi, afgewerkt met een grote kralenketting.

Kim Kardashian tijdens het Met Gala. Beeld EPA

SEPTEMBER

Normaal gesproken wordt het Met Gala gehouden in mei, nu werd het in september ingehaald, en konden alle celebrity’s zich uitleven qua looks. Koningin van het bal was alweer Kim Kardashian, die opviel door niets bloot te geven maar volledig in zwart Balenciaga verscheen.

Na drie jaar renovatiewerken heropende het Antwerpse MoMu met veel bombarie en enkele fijne expo’s haar deuren. Maar het plezier was van korte duur: nog geen drie maanden later werd aangekondigd dat het museum van januari tot september 2022 alweer dicht moet. Problemen met de klimaatregeling, zo bleek.

In Londen bij de Bond-première kwam hertogin Kate, in een gouden avondjurk van Jenny Packham, voor het eerst een beetje in de buurt van haar overleden schoonmoeder Diana.

OKTOBER

Zangeres Adele werd in aanloop naar de lancering van haar nieuwe album aangekleed voor de cover van zowel de Amerikaanse (in Valentino-couture) als Britse (in Vivienne Westwood en Dior) Vogue.

Ontwerper Raf Simons heeft het niet voor hokjesdenken en dat werd nog nooit zo duidelijk als in de zomercollectie die hij presenteerde tijdens de Parijse modeweek. De mannelijke modellen deden niet onder voor hun vrouwelijke collega’s en droegen – weliswaar bijzonder stijlvolle – zwarte jurken en rokken. Genderbender ten top.

Hoezo, mode slecht voor het milieu? Niet bij Marine Serre. De Franse ontwerpster toonde een collectie waarvoor ze (keuken)handdoeken recycleerde. Niet dat het eraan te zien was, overigens.

NOVEMBER

November was een Gucci-maand: om te beginnen organiseerde het Italiaanse huis een modeshow in het midden van Hollywood Boulevard, met sterren als Macaulay ‘Home Alone’ Culkin en Jared Leto als modellen. Op de 25ste ging de langverwachte film House of Gucci met Lady Gaga in première.

Stijlicoon (en Gucci-vriend) Harry Styles verkleedde zich voor Halloween als Dorothy uit The Wiz en lanceerde beautylijn Pleasing, voor mannen, vrouwen en alles daar tussenin.

Op de Belgian Fashion Awards mocht Walter Van Beirendonck de Prijs van de Jury in ontvangst nemen. Ontwerper van het Jaar werd Nicolas di Felice, ex-student van La Cambre en artistiek directeur van modehuis Courrèges. Meryll Rogge, die in het verleden nog ontwierp voor Dries van Noten en Marc Jacobs, werd bekroond als ‘Emerging Talent of the Year’.

DECEMBER

Na het droeve nieuws over het overlijden van creative director Virgil Abloh eind november kon het niet anders of de Louis Vuitton-mannenshow in Miami, een paar dagen later, werd eerst en vooral een eresaluut, compleet met standbeeld van de jonggestorven modemessias.

Sportanker Catherine Van Eylen deed de kijkers van Het journaal met de ogen knipperen wanneer die een paardenstaart ontwaarden op de schouders van de immer kortgeknipte journaliste. Het haarstukje bleek bij nader inzien gewoon op haar blouse van Maison Margiela te zijn geprint.

Alle aan huis gekluisterde kijkers hullen zich en masse weer in de kledingstukken waarin ze het jaar ook begonnen zijn: huispakken en joggingbroeken.