Een IJslandse fee, de supersportster die niemand kent en Dutroux in het Engels: dit zijn de beste podcasts van deze week

IJslands mysterie

Deze herfst komt Björk nog eens met een nieuw album. Fossora zou volgens de eerste interviews haar eigen verwerking van gabber zijn, aangevuld met reflecties over verdriet en heimwee. Om warm te lopen bracht de IJslandse fee vorige maand alvast een eigen podcast uit, waarin ze zich uitgebreid laat interviewen over haar oeuvre. Elke plaat kreeg één aflevering, die ophangt aan een groep zelfgekozen trefwoorden. Voor Post, de zinderende grootstadplaat waarmee Björk in 1995 doorbrak, zijn dat onder meer greedy, promiscuity, euphoric en orange. Bijzondere uitdieping van een dito discografie, het koddige IJslengels en de verhalen over The Sugarcubes krijgt u er gratis bij.

Björk: Sonic Symbolism, te beluisteren via de verschillende platformen

Horen over Ora

Volgens de makers van Untold Legends is het hoog tijd dat u Ora Washington leert kennen, de eerste grote ster in de Amerikaanse vrouwensport. In de jaren dertig en veertig stapelde ze niet alleen de tennistitels op, maar speelde ze ook basketbal op hoog niveau. Hoe het dan komt dat veel mensen nog nooit van dit multitalent gehoord hebben? Washington was zwart.

Untold Legends, te beluisteren via de verschillende platformen

Dutroux

Met al die true crime-podcasts was het wachten tot een Amerikaan de wandaden van Marc Dutroux zou ontdekken. Voor Le monstre sprak de in België wonende Matt Graves alle belangrijke getuigen, van Paul Marchal tot De Morgen-justitiejournalist Douglas De Coninck. Vanuit een buitenlands perspectief is het geklungel van de Belgische politie in de zaak alleen maar hallucinanter.

Le monstre, te beluisteren via de verschillende platformen