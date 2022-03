Een hardnekkige salmonella brengt minder schade toe aan de darmen dan ‘We Like to Party’

Vooruitgang zal altijd afgeremd worden door opportunisten die denken dat wat ooit succes had ook vandaag bestaansrecht heeft. Soms is het beter om het verleden los te laten. Wie wil er nu herinnerd worden aan 2006, toen de driekwartsbroek werd getolereerd en Lief klein konijntje van Henkie een hit was?

Revivals zijn kwalijk voor de samenleving – de klomp is terug van weggeweest – maar ontstaan meestal spontaner dan reboots, waarbij de geldkoe wordt gemolken tot de uiers bont en blauw zijn. Na Gossip Girl, Full House en How I Met Your Mother hebben enkele Vlaamse luilakken er niets beter op gevonden om We Like to Party nieuw leven in te blazen.

Bij het bedenken of herlanceren van tv-programma’s moeten de makers zich één vraag stellen: zit er iemand op te wachten? Nee? Begraaf het plan dan naast het script van De redders en ga terug naar start. Wanneer je ondanks een negatief antwoord toch doorzet, krijg je We Like to Party 2.0. Een hardnekkige salmonella brengt minder schade toe aan de darmen dan deze mensonterende vorm van entertainment.

In 2006 werd We Like to Party voor het eerst uitgezonden op JIMtv – een cultshow voor wie geboren is rond 1990. We Like to Party was de Vlaanderen Vakantieland van het nachtleven, waarbij Jimitri – Dimitri van JIM – straalbezopen jongvolwassenen opzocht in ’s lands mooiste boerengaten. Jimitri bespeelde de fuifgangers als marionetten. Op zijn vraag bekampten wildvreemde tongen elkaar en pisten mannen elkaar onder.

Stommiteiten uithalen in We Like to Party was de kortste weg naar eeuwige roem. Mijn goede vriend Romme heeft op de Aspifuif van Leest een cd van Laura Lynn gewonnen door zijn nek te degraderen tot een camping voor zuigplekken van vieze mensen. In Leest wordt er nog stééds gepraat over de dag dat Jimitri hun dorp op de wereldkaart heeft gezet.

We Like to Party is terug, maar zonder Jimitri. Nicolas Caeyers, een TikTokker, is nu de presentator. Hij denkt dat hij mediageniek kan bullshitten, maar blinkt vooral uit in het ontlokken van ergernis met gesprekken die holler dan hol zijn. “Hoe dans je?” “Heb je last van knaldrang?” “Kom jij helemaal uit Nederland?”

VTM Go beloofde nochtans “grappige babbels en de gekste opdrachten”, maar die hebben de eindmontage niet gehaald. “Doe eens een paard na!”, kirde Caeyers, terwijl hij in de eerste aflevering al eens had gevraagd om een kip te imiteren. Je kán als tv-maker blijkbaar dieper vallen dan Marble Mania. Je steekt meer op van Piet Piraat dan van de reboot van We Like to Party.

De afleveringen duren slechts 10 minuten, maar kijk er niet naar, zelfs niet uit curiositeit. Laat We Like to Party week na week dieper en dieper afglijden in de vergeetput. Doe het voor uzelf en uw medemens.

We Like to Party is te zien op VTM Go.