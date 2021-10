Wat betekent kunst voor u?

“Een goed kunstwerk geeft je een high. Eigenlijk is het een verslaving, waarbij je steeds op zoek gaat naar het volgende shot.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Ik heb als kind zelf heel veel getekend en jarenlang de tekenacademie gevolgd. Na mijn studies volgde ik al wat er in Antwerpen qua hedendaagse kunst gebeurde en liep ik de galeries af. Ook al had ik nog geen geld om werk te kopen, door veel te kijken leer je wat er goed is en wat niet.”

Wouter Berteloot. Beeld Virginie Ameye

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Zoals muzikanten meestal het eerst weten welke nieuwe bands de moeite zijn, is dat bij de beeldende kunst net zo. Artist run spaces en door kunstenaars gecureerde groepsexpo’s zijn dan ook mijn favoriete plaatsen om nieuwe kunstenaars te ontdekken. Ook andere verzamelaars zijn een goede bron van info.”

Waar bekijkt u het liefste kunst?

“Sowieso in het echt. Een schilderij wil ik altijd in levenden lijve zien voor ik het aankoop. De laatste jaren moet je steeds meer beslissen op basis van een pdf die vlak voor de opening van de expo wordt rondgestuurd.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“Te veel én niet genoeg. Ongeveer een keer per maand. Er is een overaanbod aan edities. Daar ben ik dus extra streng in geworden. Ik koop liever één uniek werk dan vijf edities.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Meestal via galeries of, als ze nog geen vertegenwoordiging hebben, via de kunstenaar zelf.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Ik vraag wel eens een tweede opinie, maar uiteindelijk moet je afgaan op je eigen gevoel, anders doe je aankopen waar je later spijt van krijgt. Na verloop van tijd wéét je gewoon wanneer je een werk moet kopen. Je loopt een expo binnen en ziet meteen dat ene werk dat je gewoon móét hebben. Als het al verkocht is, koop ik liever niets dan dat ik een werk koop waar ik niet diezelfde crush op heb.”

Natacha Mankowski, ‘Le serpent qui se glisse’ (2020), Everyday Gallery. Beeld GalleryViewer

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Ik heb in het begin veel gehad aan de keuzes van Base-Alpha Gallery, Maes & Matthys, Stella Lohaus Gallery en trampoline. Maar nu volg ik vooral kunstenaars op, en ben ik eerder loyaal aan hen dan aan een specifieke galerie.”

Als u onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Heb je een uur? Eerst een Willem de Kooning uit de beginjaren zestig. Daarna iets van Neo Rauch, Paul McCarthy, Meredith Frampton, Gerhard Richter, Philip Guston, Martin Kippenberger, Bill Traylor en Giorgio Morandi. Ik heb al werken op papier, maar ik vind ook nog wel een plaatsje voor een groot doek van Kati Heck.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Tom Poelmans, een van de beste abstracte kunstenaars van zijn generatie, maakt nu vooral figuratief werk. Zijn werken waar die twee werelden elkaar raken, vind ik zelf het spannendst.

“Wat Amber Andrews doet met oliepastel – een ontploffing van kleuren en een zijdelingse blik op de kunstgeschiedenis – is lichtjes fantastisch.

“In een tijd waar alles figuratief moet zijn, maakt Natacha Mankowski lekker tegendraads abstracte schilderijen met zelfgemaakte olieverf.”

