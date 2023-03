Een godfather pak je niet zomaar aan, zo blijkt in de docureeks over Patrick Lefevere

Patrick Lefevere was een tijdje van Twitter verdwenen, maar sinds begin dit jaar is hij gelukkig terug. Gelukkig, want de man is leuk om te volgen. Er zit weinig filter op - “Soms neemt zijn buik het over van zijn verstand”, duidt ploegarts Yvan Van Mol in het programma -, en zijn wat gebrekkige Engels geeft het allemaal nog een extra touch. “Not bad at all for those are ready to say thing not going well”, luidde het zondag nog toen Tim Merlier de eerste rit in Paris-Nice won.

Maar wat zou Lefevere tweeten over het programma waarin hij zelf de hoofdrol speelt? Zou hij er even kritisch voor zijn als voor zijn renners als die er niets van bakken tijdens de voorjaarskoersen? Of zou alle aandacht toch een beetje verblinden en zou Lefevere goedkeurend knikken?

Het is alleszins een wat vreemd beestje, die eerste aflevering van Patrick Lefevere, godfather van de koers. Het kijkt lekker weg, maar een evenwichtig portret van de man kun je het in ieder geval nog niet noemen. ‘Den ouden’ dwingt ontzag af, is streng wanneer het moet en is altijd van alles op de hoogte. Dat vat het zowat samen.

Maar heeft hij dan geen kleine of minder kleine kantjes? We kunnen het moeilijk geloven. En hoe hij echt is als mens, los van de koers? Te zelden vang je er iets van op in deze aflevering.

Af en toe wel, bijvoorbeeld in de passage met zijn zonen. Of in het tweede deel van de uitzending, die wat raar bijna integraal opgehangen is aan de verschrikkelijke val van Fabio Jakobsen in 2021 in Polen. Ook die passage toonde de menselijke kant van Lefevere, toen hij besliste Jakobsen tijdens zijn revalidatie gewoon door te betalen en niet op de ziekenkas te zetten. Hopelijk brengen de volgende afleveringen wat meer.

Een godfather pak je niet zomaar aan, en dat blijkt ook uit deze uitzending. Al kun je ook moeilijk anders verwachten als je bijna alleen renners, ploegleiders en andere werknemers van de eigen ploeg aan het woord laat. Waarom zouden zij hun nek uitsteken en iets zeggen dat zich nog tegen hen kan keren?

Lefevere is en blijft een van de machtigste mannen in het peloton. Wellicht heb je een outsider nodig, of een sportjournalist met veel haar op de tanden, die geen angst heeft voor de wat inteelterige wielerwereld.

Die ons-kent-ons zie je ook al bij de makers. Patrick Lefevere, godfather van de koers is gemaakt door Zebra63, het productiehuis dat in handen is van Paul De Geyter. Die is nu nog de manager van Tom Boonen en Johan Museeuw, die ook allebei getuigen.

De Geyter zat ook jarenlang aan tafel met Lefevere om over de contracten van zijn poulains te onderhandelen en is ondertussen een goede vriend van ‘de godfather’. En diezelfde De Geyter is in de tweede aflevering een van de getuigen die het mogen hebben over ‘geldwolf’ Lefevere.

