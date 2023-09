Eén glas te veel als uitgelezen excuus om de willoze speelbal van eigen teelbal te zijn

“Liefde is niet de aanwezigheid van iemand, maar diens afwezigheid”, geloofde Hugo Claus. Maar voor de gemiddelde ex geldt dat permanente afwezigheid u toch vaker méér lief is. In het geval van het tragikomische Exen is dat meestal niet anders. In de loop van de zes afleveringen van deze romcomserie waait de liefde als een wispelturige en wraakzuchtige windhoos. Ze tilt personages op, maar poot hen even brutaal weer neer. Soms in een bed waar ze beter niet konden belanden. En in het geval van de hoofdpersonages: op consultatie bij een lichtjes excentrieke therapeute.

Het verhaal van Exen draait rond Gilles (Bart Hollanders) die zijn liefde in de eerste scène verklaart aan Yasmine (Serine Ayari) op de eurotrash van ‘Turn the Tide’ van Sylver. “If you could give me one more chance”, klinkt het smekend, “I’d love to turn the tide.” Die woorden blijken omineus voor het tweede- en derdekansenbeleid van Yasmine: Gilles stelt haar geduld danig op de proef, en laat hun huwelijksbootje naar troebel water afglijden.

Elke aflevering zie je door de ogen van een ex, gespeeld door Charlotte Timmers, Ella-June Henrard, Janne Desmet en Eva Binon. Het is een intrigerende en slimme kunstgreep om de strapatsen van Gilles uit de doeken te doen. Via flashbacks kom je kruimelsgewijs meer te weten over zijn woelige verleden en karakter. Wees gerust: u zult na de eerste aflevering ook écht alles willen weten over ‘het strontarmpke’, tot aan de explosieve onthulling die illustreert dat de liefde een bloemenveld én mestvaalt is. De serie goochelt vaak met die tijdsprongen, maar soms pleurt de zoveelste uitgebreide herhaling onnodig de vaart uit de serie, en doet ze vermoeden dat de makers zelfs de meest doorgewinterde bingewatcher beschouwen als een alzheimerpatiënt.

Minstens één hindernis weet de serie wel met brio te nemen. Romcom is immers een netelig ding: het gevaar op zeemzoete schmalz lonkt in elke hoek. Exen stuurt gelukkig vaak op het juiste moment weg van plakkerigheid. Ook mooi: hoewel William Boeva in de serie voornamelijk opgevoerd wordt als comic relief, is dat niet eens om zijn lengte. Net zo goed wordt over de roots van Serine Ayari nooit een hypergechargeerde verhaallijn gelegd. Haar broer Zouzou Ben Chikha wordt zelfs doodleuk opgevoerd als een krenterige snertvent en West-Vlaamse kleine zelfstandige, en niét als de Warme Arabier. Vlaamse fictie lijkt zijn uitgekauwde clichés ontgroeid.

Ayari maakt overigens nog het meest indruk, en dat in haar eerste hoofdrol. Haar charisma spat van het scherm in gelijke mate met de stille wanhoop die al eens in haar blik te lezen valt. Ze speelt een ernstige wetsdokter met twee kinderen uit een vorig huwelijk. Wanneer ze beseft dat perfectie zonder passie ook een doodsvonnis over het huwelijk uitspreekt, valt ze als een blok voor Gilles. Die wil dan weer zijn wilde haren afschudden, maar slaagt daar node in. Net als Randy Paret uit Callboys moet Hollanders het aanvankelijk hebben van onhandige charme, maar gaandeweg verliest zijn personage Gilles gelukkig ook die voorspelbare aaibaarheid. Is hij een lamme goedzak die zich laat leiden door blinde romantiek? Of een overjaarse puber die één glas te veel ziet als een uitgelezen excuus om de willoze speelbal van eigen teelbal te zijn? Als u Exen even grappig als herkenbaar zou noemen: kijk toch maar eens bedenkelijk in de spiegel.

Nu op Streamz, later in september op VTM