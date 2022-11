Een geruststelling: Huysentruyt fluctueert nog steeds moeiteloos tussen sandwichman en chef-kok

“Alsof Sinterklaas was aangekomen.” Zo beschrijft Piet Huysentruyt zijn eigen wederkeer te lande. Een vergelijking met ‘de passerende koers’ drong zich net zo lief op bij hem. “Ik kreeg er een warm gevoel van, alsof ik nooit ben weg­geweest.” In de gespecialiseerde pers luidt de chef-kok het hoorngeschal graag zélf. Goede wijn behoeft nochtans geen krans, zou je denken. Maar lof uit eigen grond kan vast geen kwaad.

Aan de vooravond van zijn zestigste verjaardag wilde Pietje naar eigen zeggen nog één keer knallen. Het weze die dekselse koksmuts gegund. Als cuisinier à la Conscience leerde hij ons, lamme halfwasjes, overleven aan het fornuis zonder scherfvest. En zijn interventies op VTM leverden ook fidele zondagstelevisie op. Met melodrama, jeremiades en gesakker maakte Huysentruyt vakkundig brandhout van de wakke prakjes die in Vlaamse keukens noodgedwongen voor souper dienden door te gaan. Succulenter dan zijn gebakken steak was hooguit het sappige West-Vlaamse dialect dat altoos door het Nederlands ging priemen wanneer de sfeer er weer eens té goed inzat.

Aan dat format is weinig gesleuteld. Het koffertje met ingrediënten, de schreeuwlelijke Piet-bolide en de volksverheffende strijdkreet ‘Wat hebben we geleerd vandaag?’ zijn evengoed gebleven. De ‘XL’ in de titel verwijst dan ook vooral naar de toevoeging van glimplebs als Andy Peelman, Jamie-Lee Six of Astrid ‘Nuyens/Bryan’ Coppens. Noem ons azijnpissers, maar een knallende grand cru levert hun hulpbehoevende-en-aandachtsgeile cameo niet op. Hooguit een zurig schuimrandje dat ongevraagd aan de lippen opborrelt.

De kok des volks schiet wel nog steeds onbekende Vlamingen te hulp. AI is de lol daar onderhand ook zo’n beetje af. De scharlakenrood aangeschoten schaamte waarmee cuisiniers de charme vroeger hun onkunde demonstreerden was eigenlijk het brood en de boter achter SOS Piet. Zedig leedvermaak voor een hangerige en hongerige zondagmiddag. Niet het minst omdat Huysentruyt elk keukenkneusje bij de minste faux-pas liefst over zijn knie wilde leggen.

Door een kanonnade aan kookprogramma’s de voorbije jaren blijf je evenwel goeddeels bespaard van échte rampspoed. Om die reden wordt nu dus een kluitje bekende hansworsten en andere schnabbelaars opgevoerd. Socialemediasloortje Jamie-Lee beweerde geen geometrisch verantwoorde balletjes te kunnen vormen: een taak die we indertijd zelfs onze zesjarige dochter durfden toe te vertrouwen. De overacterende gardevil Andy Peelman broddelde dan weer opzichtig met mayonaise, terwijl Hollywood-vrouw op rust Astrid Coppens een cheeseburger mismeesterde. Daarbij kwam de naam van een schromeloos overschatte sauzensponsor ook iets te nadrukkelijk in beeld.

Een geruststelling: Huysentruyt fluctueert nog steeds moeiteloos tussen sandwichman en chef-kok. Sinterklaas als schnabbelaar inter pares.

SOS Piet XL, iedere woensdag om 20.35 uur op VTM.