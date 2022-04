Een genadeloos Viking-spektakel zoals ‘The Northman’ heeft u nog nooit gezien ★★★★☆

Trek uw zwaard, hef uw schild en richt een schietgebedje tot de Nornen van het Lot, want The Northman komt eraan: een genadeloos Viking-spektakel zoals u er nog nooit een heeft gezien. Regisseur Robert Eggers zet de overrompeling in vanaf seconde één. Terwijl in de verte een vulkaan rommelt, buldert een mannenstem: “Aanhoor mij, Odin!” Onze aandacht heeft hij alvast.

Het jaar is 895, ergens op een ruw stuk heuvelland in de Noord-Atlantische Oceaan. De jonge prins Amleth – breng de laatste letter van zijn naam naar voren en je beseft dat dit verhaal teruggaat op dezelfde Oud-Scandinavische bron als waar Shakespeare de mosterd haalde – is getuige van de moord op zijn vader, koning Aurvandil (Ethan Hawke) en de ontvoering van zijn moeder Gudrún (Nicole Kidman). De dader is zijn eigen oom Fjölnir (The Square-acteur Claes Bang). Amleth zweert wraak. En wanneer hij vele jaren later groot en sterk genoeg is (en vertolkt wordt door een reusachtige Alexander Skarsgård), gaat hij achter Fjölnir en de zijnen aan: “Hun nachtmerrie begint nu”, klinkt het omineus.

Trippen

Nooit eerder werd het Viking-tijdperk zo indrukwekkend tot leven gewekt als in The Northman. Robert Eggers toont zich na The Witch en The Lighthouse opnieuw een enorme research-nerd en gaat te werk met de precisie van een historicus. Al zet de accuraatheid van de decors, kostuums en rekwisieten geenszins een rem op zijn dolle verbeelding en zijn fascinatie voor het bovennatuurlijke. Ontdekt Eggers dat Vikings bilzekruid gebruikten om te trippen, dan verzint hij daar een heerlijk bezwerend overgangsritueel bij.

Terwijl Amleth en zijn woeste gezellen hun tegenstanders in mootjes hakken, doen Eggers en monteur Louise Ford het tegenovergestelde met de film: ze snijden zo weinig mogelijk. Voor de actiescènes gebruiken ze lange, ononderbroken takes, die de brutaliteit van de slachtingen in de (bloedrode) verf zetten en de film bij momenten een haast ondraaglijke intensiteit geven.

Wie Eggers’ vorige films kent, zal dit ruige Viking-epos verrassend mainstream vinden. De Amerikaanse regisseur werkt voor het eerst met een groot budget, dat door coronavertragingen nog hoger opliep (tot 90 miljoen dollar). Eggers getuigde in interviews openhartig over hoe de studio hem daardoor onder druk zette om een toegankelijke film te maken.

Zo voelt The Northman soms als een bloeddorstige wolf aan de ketting: Eggers krijgt ruimte voor de bizarre (en soms hilarisch absurde) uitspattingen die zijn eerste films zo uniek maakten, maar plooit zich hier toch meer naar de narratieve normen. Psychologie, onderbewustzijn en het occulte blijven ondergeschikt aan een rechtlijnig wraakverhaal.

‘The Northman’ speelt vanaf 20/04 in de bioscoop.