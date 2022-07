Een geflipte film, een Iraanse volksheld en een zwoele date: dit zijn de beste speelfilms van het moment

Bizar en bevredigend

Everything Everywhere All at Once gaat over Evelyn Wang (Michelle Yeoh) die met de moed der wanhoop probeert om haar wassalon én haar huwelijk met de aandoenlijke Waymond (Ke Huy Quan) te redden. Tegelijk houdt een barse belastinginspectrice (Jamie Lee Curtis) haar boekhouding tegen het licht. Tot zover de samenvatting. Daarnaast is de film vooral de meest bizarre én bevredigende filmervaring die nu in de bioscoop te rapen valt. De oncontroleerbaar uit zijn voegen barstende plot, het epileptische geflipper tussen genres, de geschifte humor, maar ook de onverwachte ontroering die als een bliksemschicht uit een rommelende donderwolk ontsnapt. Rep u naar de cinema.

Everything Everywhere All at Once, nu in de bioscoop

Volksheld

Not all heroes wear capes, dat weet ook de Iraanse meesterfilmer Asgar Farhadi (A Separation). A Hero volgt een eenvoudige Iraniër (Amir Jadidi) zijn moreel kompas en een geeft hij een zak goud terug aan de eigenaar. Om er dan achter te komen dat volksheld zijn ook niet alles is. A Hero is een doolhof van morele dilemma’s, die ook razend spannend is.

A Hero, nu op Streamz+

Perfecte date

Wat als de ideale partner op bestelling te leveren is? Alma neemt deel aan een experiment met een nieuwe, hyperrealistische liefdesrobot. Alleen blijkt die androïde Tom in de praktijk toch iets minder ideaal. Ich bin dein Mensch is een prikkelende en heerlijk luchtige mix van romcom en sciencefiction, gestoffeerd met filosofische overwegingen.

Ich bin dein Mensch, nu in de bioscoop