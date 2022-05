Een geëngageerde pater, een heilige dj en een gekke wetenschapper: de beste podcasts van de week

Man, mythe en martelaar

Noem de naam van Adolf Daens en je hoort ergens iemand denken: tiens, dat was toch die Aalsterse Robin Hood die op Jan Decleir leek? Erfgoedcel Denderland vond het tijd om de feiten op te frissen en gaat daarnaast in op het leven van zijn broer Pieter, die ontmaskerd wordt als een zwak figuur. Bijzonder interessant is de tweede aflevering, die dieper ingaat op Daens’ passage in het parlement, en bij uitbreiding alles wat de makers vertellen over zijn politieke erfenis. Je leert onder meer dat hij wel een sterke volksvertegenwoordiger was, maar al snel alleen kwam te staan. Op het einde heb je een goed idee van wat Adolf Daens – man, mythe en martelaar – gevormd heeft.

Daens, te beluisteren via de verschillende platformen

Plaatje-praatje

De Nederlander St. Paul cureert als geen ander. Hij doet het op het dj-podium, maar ook in zijn eclectische podcast. Met de muzikale actualiteit als leidraad gaat hij van Kendrick Lamar naar Saint Etienne en is Rosalía een opstapje om een halfuur over Van Morrison te lullen. Plaatje-­praatje in de beste vorm.

St. Paul’s Boutique, te beluisteren via de verschillende platformen



Kegelslakken

Elke aflevering van Ologies is een diepte-interview met een wetenschapper die zich bezighoudt met verrassend onderzoek. Naar het heilzame gif van kegelslakken bijvoorbeeld, of het geluid van het regenwoud. De gesprekken duren best lang, maar blijven dankzij host Alie Ward luchtig genoeg voor de leek.

Ologies, te beluisteren via de verschillende platformen