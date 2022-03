Een flik wint Humo’s Comedy Cup: ‘Er wordt bij ons op het politiekantoor meer gelachen dan in de backstage van een comedyfestival’

Hoe belandt een politie-inspecteur op een comedypodium?

“Al sinds mijn puberteit hou ik me bezig met het schrijven van humoristische verhalen. De ambitie was toen om daar een carrière in uit te bouwen. Een beetje naar het voorbeeld van Herman Brusselmans of Marnix Peeters. Maar dat is dus anders uitgedraaid. Het was nooit het plan om op een podium te gaan staan. Tot ik op een trouwfeest een speech moest houden en ik merkte dat er best wel luid gelachen werd om de grapjes die ik daar in had verwerkt. Ik heb me ingeschreven voor een open mic in The Joker en sinds 2016 sta ik geregeld op het podium.”

Is uw job een bron van inspiratie?

“Het is een van de dingen waar ik moppen over schrijf. Ik merk ook wel dat die grappen werken. Mensen vinden het blijkbaar leuk om met de politie te lachen. Maar evengoed haal ik inspiratie uit andere zaken. ’s Morgens omcirkel ik soms drie random woorden in de krant om daar dan een mop over te bedenken. Dat werkt evengoed.”

Kunnen uw oversten lachen met wat u op het podium vertelt?

“Tuurlijk, het is een misvatting dat politieagenten geen gevoel voor humor hebben. Er wordt bij ons op kantoor meer gelachen dan in de backstage van een comedyfestival. Ik moet natuurlijk wel met een aantal zaken rekening houden. Het beroepsgeheim bijvoorbeeld. Wanneer ik een grap maak over iets wat ik op het werk heb meegemaakt, zal ik er altijd voor zorgen dat niemand van de betrokkenen zich in die situatie herkent. En je moet natuurlijk altijd het onderscheid blijven maken tussen de humor die ik op het podium breng en het echte leven. Mocht ik in uniform de grappen vertellen die ik op het podium breng, dan word ik meteen ontslagen.”

Met winst in Humo’s Comedy Cup komt u in een lijstje terecht met mensen als Jens Dendoncker, Gunter Lamoot, William Boeva en Bart Cannaerts. Is het uw ambitie om met humor uw boterham te verdienen?

“Eigenlijk doe je niet aan zo’n wedstrijd mee om te winnen. Ik wil gewoon mijn bereik wat vergroten en ik hoop dat er hier en daar een deur opengaat. Bij een productiehuis bijvoorbeeld. Ik schrijf nu ook al grappen voor programma’s als De slimste mens of Is er een dokter in de zaal. Maar meewerken aan een humoristische fictiereeks, om maar iets te noemen, lijkt me ook wel wat. Het volgende project is sowieso een avondvullende voorstelling schrijven. Maar dat is in mijn geval heel arbeidsintensief. Mijn humor is heel erg mop-gedreven, ik doe niet aan verhaaltjes. Ik vertel grappen, in een tempo van vier per minuut. Dan heb je wel wat materiaal nodig om een avond te vullen.”