‘Een emotioneel verbluffend verhaal over een bewogen leven’: dit zijn de eerste reacties na de wereldpremière van ‘Het smelt’

Deadline: ‘Een emotioneel verbluffend verhaal over een bewogen leven’

De Amerikaanse website Deadline is vol lof over de acteerprestaties in Het Smelt, vooral voor actrices Charlotte De Bruyne en Rosa Marchant. Zij vertolken het hoofdpersonage Eva, in het heden en in het verleden. “De Bruynes staalharde, onleesbare inzet voor de volwassen Eva is één ding, maar er is meer aan de hand: Rosa Marchant als de jonge Eva is gewoon ongelooflijk. In een hartverscheurende vertolking die ongetwijfeld veel toeschouwers ongemakkelijk zal maken, werkt Marchant het achtergrondverhaal van het personage uit.”

Deadline ziet ook de gelijkenissen met Close van Lukas Dhont. “Wat betreft het onderzoeken van de wreedheid van de jeugd is er een zekere overlapping met Close van Baetens’ landgenoot Lukas Dhont, een veelgeprezen en waarschijnlijke Oscar-kandidaat, die gaat over de gevolgen van de ooit innige vriendschap van twee jonge jongens wanneer zij de drukkende wereld van de middelbare school betreden. Maar Baetens verhoogt die spanning naar de vijfde versnelling met deze bewerking van Lize Spits roman Het smelt. Het is moeilijk om nu al te weten wat het leven van deze film zal zijn, en welk publiek er de moed voor zal hebben, maar er valt bijna niets aan te merken op de uitvoering.”

Slant: ‘Een verhaal over volwassen worden dat luguber is omwille van de lelijkheid’

Het magazine Slant is een stuk kritischer voor Het smelt, met anderhalve ster op vier. “Zodra de volwassen Eva grotendeels is gedegradeerd tot een decorstuk, daalt een zekere rust neer over Het smelt, dat goed werk levert door eenvoudigweg de gevoeligheden van jonge kinderen te observeren, evenals de moeilijke relatie tussen een jonge Eva (Rosa Marchant) en haar moeder (Naomi Velissariou). Het is ook afgestemd op hoe verschillen onze ervaringen en perspectieven vormen, en hoe de drang van puberale lust vriendschappen kan herschrijven.”

“Deze film is gefixeerd op het afbeelden van seksueel geweld als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid - geweld als één voor het publiek zelf. Daardoor voelt het einde van Het smelt bijzonder gratuit aan, want het enige traject waarin de filmmakers bovenal geïnteresseerd zijn, is hoe ze onze grenzen kunnen afbreken, zodat ook wij het gevoel krijgen dat er langzaam ijs onder onze voeten smelt.”

Screendaily: ‘Het smelt is een film van contrasten tussen zomer en winter, hitte en ijs, zorgeloos en versleten’

Bij Screendaily alleen maar lovende woorden voor het regiedebuut van Veerle Baetens. “Baetens toont veel vertrouwen en vaardigheid in haar regiedebuut. (...) Het smelt geeft een krachtig gevoel van hoe wreed kinderen tegen elkaar kunnen zijn. Er is ook een bijkomende erkenning van de soms schokkende medeplichtigheid van volwassenen, hetzij door onverschilligheid, hetzij door een instinct om hun eigen kinderen te beschermen. Baetens is goed in het opbouwen van spanning, waarbij elke flashback meer inzicht geeft in Eva’s leven en wat haar als meisje is overkomen. Er zit een goed uitgevoerde spanning in het wachten op het volledige verhaal.”

“De Bruyne en Marchant gaan de uitdaging aan om dit complexe, tragische personage op belangrijke momenten in haar leven te belichamen, waarbij beide vertolkers de innerlijke onrust van het personage overbrengen. De Bruynes volwassen Eva is nors, haar ogen knipperen van onderdrukte woede en angst, terwijl Marchants levendige jongere wordt gekenmerkt door de pijn en het verlangen in haar blikken. Dit zijn de blikken van iemand die wanhopig op zoek is naar liefde en voorbestemd is voor een tragedie.”