‘Een eliminatie die alles verandert’: dit was de zesde aflevering van ‘De Mol’

Pedagogisch advies van de week: ‘Adapting is everything.’ Nadat docent Lancelot zijn studenten voor de derde keer een andere naam voor onze nationale hockeyploeg laat opschrijven, kijken ze hem verward aan. Mogelijk hebben zij een eigen Rode Neuzen-campagne nodig om te bekomen. Cultureel hoogtepunt: de redacteur die de proef bedacht waarbij Ruben en Toos een bolhoed dragen en een appel naar hun gezicht katapulteren, verdient opslag. Het surrealisme van Magrittes Le fils de l’homme werd geëvenaard. De mol: Comfort krijgt weinig vertrouwen van andere spelers en verkwanselt aardig wat geld. Ze komt opnieuw in het vizier als potentiële mol, al is het geen opperbest idee om hele vermogens op dat antwoord te verwedden.

De Belgische onderwijskwaliteit genoot ooit van internationale roem, maar anno 2023 beperken patriotten zich best tot chocolade of frieten wanneer ze in het buitenland over hun thuisland opscheppen. Zo is de kans gering dat de studenten van het Pima Community College in Arizona na het stuntelige gastcollege van Mol-kandidaat Lancelot snel hun bankrekening zullen plunderen om een uitwisselingsprogramma met een Belgische universiteit op poten te zetten.

Toegegeven, dat is niet volledig zijn eigen schuld. Tijdens de eerste proef van de zesde aflevering wordt hij onvoorbereid naar het klaslokaal gestuurd om een les over België te geven. Als de helft van de studenten nadien slaagt op een test over de leerstof, gaat er 3.000 euro in de groepspot. Lancelot heeft een cruciale positie in het spel, maar de grootste verantwoordelijkheid lijkt bij Thomas en Comfort te liggen. Zij kunnen de benodigde informatie opzoeken in de universiteitsbibliotheek en hun kennis vanop afstand doorgeven aan Lancelot. Daar loopt behoorlijk wat fout. Thomas rent voortdurend rond en brengt een karrenvracht aan boeken mee, Comfort geeft door die chaos foute antwoorden door.

Zelfs Toos en Ruben, die dankzij een vruchtbare samenwerking twee vragen te weten komen, kunnen het spel niet redden. De meerderheid van de studenten slaagt niet voor de test. De stress van Lancelot, wiens Engels soms klinkt alsof hij taalles kreeg van de familie Welvaert uit Eigen Kweek, helpt de zaak weinig vooruit. Al hoort hij zijn frustratie ook te richten op het duo dat in de bibliotheek grasduinde. Een positie waar de mol perfect zou aarden.

Beeld De Mol

Tijdens het tweede deel van de aflevering krijgt de saboteur de kans om zijn of haar enthousiasme openhartig te delen. De kandidaten zitten afzonderlijk in een auto wanneer hun Amerikaanse chauffeur zich plots omdraait en hen in het Nederlands begroet. De mol fluistert hem via een oortje in wat hij precies moet zeggen en dat levert een even geestig als bevreemdend schouwspel op. Uit de korte gesprekken komt weinig nieuwe informatie naar voren, maar even later blijkt dat het avontuur met de handlanger van de mol voortgaat tijdens de tweede proef.

Die speelt zich af in een restaurant waar de kandidaten twee stapels kaarten op de bar zien liggen: een waar positieve geldbedragen op vermeld zijn en een waar negatieve bedragen op staan. De kandidaten en de medestander van de mol mogen om de beurt een kaart van hun stapel omdraaien, de som van beide bedragen belandt in de groepspot of kan eruit gehaald worden. Ze moeten daarbij wel opletten dat ze geen ‘stopkaart’ trekken, want dan vervalt hun beurt.

Het is een proef die meer rond geluk dan rond strategie draait, al is het wel bijzonder dat de mol zijn handlanger ter plekke aanstuurt. Over wat het geheime signaal voor die instructies is, zal de saboteur pas over enkele weken open kaart spelen. Misschien komt er dan ook een verklaring voor het spelverloop. Want de mol saboteert in de tweede proef niet al te gretig en toont zich tevreden met de status quo. Lancelot en Thomas brengen geen geld binnen, Comfort haalt 200 euro uit de pot en de inspanningen van Ruben en Toos leveren respectievelijk 100 en 600 euro op.

Het beste wordt in de zesde aflevering tot het laatst bewaard. De derde proef is bijzonder vinnig in beeld gebracht en biedt ruimte voor enkele heerlijke sabotageacties. Toos, Thomas en Lancelot rijden rond in een bus waarin een bom ligt. Om het explosief onschadelijk te maken en 5.000 euro te verdienen, moeten ze beroep doen op kersverse agenten uit het lokale FBI-team Comfort en Ruben. Het uiteindelijke doel is om te ontdekken welke draad ze precies moeten doorknippen, maar daarvoor moeten ze goed samenwerken. En laat dat nu precies zijn waar de mol voor chaos kan zorgen. De communicatie tussen beide teams loopt moeizaam en er gaat heel wat kostbare tijd verloren. Zo slagen Ruben en Comfort erin om genoeg quizvragen te beantwoorden om een juiste robotfoto van de bommenlegger te krijgen, maar slagen Lancelot en Thomas er op de bus niet in om die beschrijving aan een foto te linken. De onduidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid voor de fout draagt, toont opnieuw hoe ingenieus De Mol in elkaar zit, en dan moet de finale van de proef nog komen.

Daarbij proberen Ruben en Comfort om met een elektrische speelgoedauto onder de bus door te rijden. Op die manier kunnen ze via een camera zien welke kleur de draad heeft die de anderen moeten doorknippen. Dat lijkt even te lukken, tot de wielen van de bus het stuk speelgoed plots verpletteren. Zowel Toos als Ruben kunnen daar verantwoordelijk voor zijn, maar ze lijken elkaar alsnog te vertrouwen. Wanneer Comfort de juiste kleur noemt, zegt Toos dat hij haar niet gelooft. De kandidaten op de bus volgen vervolgens het foutieve advies van Ruben en knippen de verkeerde draad door. De bom ontploft en de inzet van 5.000 euro gaat in rook op.

De uitkomst van de eliminatie is ten slotte bijzonder onverwacht. De voorbije weken leek er, ook in deze krant, een soort consensus te ontstaan dat Thomas de mol was. Zijn talent om telkens weer sleutelposities in te nemen moest wel een teken zijn dat hij vooraf gebrieft was, getuigden vier winnaars van vorige seizoenen in Het Laatste Nieuws. Niet dus, op een zucht van de halve finale moet Thomas het spel verlaten. Een spannend en onverwacht einde dat alles verandert en ondergetekende tot enige zelfreflectie aanzet. “Nooit geloven wat er in de kranten staat”, zei Gilles De Coster eerder dit seizoen. Dat is wat overdreven, maar aan de accuraatheid van de voorspellingen in deze rubriek is mogelijk nog wat werk.