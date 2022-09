Een dystopisch hoorspel, een docu-docu en snelle geschiedenis: dit zijn de beste podcasts van deze week

Levenseinde

Kankerpatiënt Benji is terminaal en wil een einde maken aan zijn lijden. Daarvoor wordt hij samen met zijn vriend en ‘helper’ Jacob verwacht in The Place. Om de pillen te krijgen die hij wil, moet hij tegen zijn zin een bootcamp volgen van een week. Hij wordt al kregelig bij de vragenlijst die wordt afgenomen door ene Miss Gabby: “How are you feeling?” - “Ready, I guess.” Ondertussen begint Jacob te twijfelen of het zelfgekozen levenseinde van zijn vriend wel zo’n goed idee is. Tot daar de eerste aflevering van The End Up en dan moet dit dystopische, onder het vel kruipende hoorspel met John Reynolds (Stranger Things) in de rol van Benji nog echt beginnen.

The End Up, te beluisteren via de verschillende platformen.

Achter de camera

Hoe deed de regisseur van Amy zijn werk zonder zijn onderwerp ooit te kunnen spreken? En had de maker van Banksy-docu Exit Through The Gift Shop echt iets te zeggen? Wie het antwoord op die vragen wil, krijgt ze van de betrokkenen zelf in de excellente interviewpodcast van Tiller Russell, zelf de regisseur van documentaires als Operation Odessa.

The Dangerous Art of the Documentary, te beluisteren via de verschillende platformen

Bijleren in een wip

Van alle podcasts die VRT MAX loste bij de start van het mediaseizoen is Snelle geschiedenis de kortste, maar daarom niet de minste. Sofie Lemaire, weetgraag als gewoonlijk, vertelt in een paar minuten het verhaal achter alledaagse dingen als het frietkot, de lotto of de sanseveria. De ultieme Vlaamse vensterplant heeft trouwens - spoiler! - Congolese roots.

Snelle geschiedenis, te beluisteren via de verschillende platformen