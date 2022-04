▶ ‘Een demonstratie van de aftakeling die ons allen staat te wachten’: waarom Clement Peerens niet naar The Rolling Stones gaat kijken

Beluister aflevering 5 van ‘De ongelogen waarheid’

We dragen allemaal onze eigen, unieke bagage mee tijdens de reis van het leven en dat is bij Clement Peerens niet anders. In de vijfde aflevering van zijn podcast ‘De ongelogen waarheid’ acht hij de tijd rijp voor een moedige getuigenis over een allesbehalve gemakkelijke jeugd, getekend door een familiaal trauma dat bij elke Antwerp-Beerschot weer komt knagen.

Wat evenmin voor vrolijkheid zorgde, waren de ticketprijzen voor The Rolling Stones in Brussel. Even dreigt het binnen de vriendengroep zelfs tot schermutselingen te leiden, maar het verheven inzicht en de welbespraaktheid van Clement kunnen finaal verwondingen voorkomen.

