Een date met doem en de verbrijzelde Amerikaanse droom: dit zijn de albums van de week

The Killers – Pressure Machine ★★★★☆

Vorig jaar maakten The Killers een juweel van een plaat, maar een virusje weerhield de groep ervan om die met het geluid op elf in arena’s te brengen. Zouden ze daarom zoveel gas terugnemen op hun zevende plaat? De bombast van de voorbije albums legt het opvallend vaak af tegen stille reflectie en nostalgisch sentiment. Frontman Brandon Flowers brengt momentopnames van de verbrijzelde American dream, met rollen voor een suïcidale tiener, high school sweethearts, een verkruimelende huwelijk en verslaving. Daarvoor liet Flowers zich inspireren door getuigenissen van inwoners uit zijn geboorteplaats Nephi, een landerig gehucht in Utah. Het klanklandschap dat de groep schept is verrassend delicaat, met somberende strijkers, harmonica’s die tuimelkruid oproepen en elegant gitaarspel. De esprit van Bruce Springsteen is vertrouwd aanwezig, wat vast te maken heeft met de terugkeer van gitarist Dave Keuning. Zou dit hun Nebraska (1982) kunnen blijken?

The Killers – Pressure Machine Beeld RV

Villagers – Fever Dreams ★★★★☆

De nieuwste langspeler van Villagers begint met een antiek muziekje op een kaduke platendraaier. Geen wonder: de koortsdroom uit de titel verwijst naar een met zweet in de bilspleet doordrenkte nachtmerrie over de moderne wereld. ‘The First Day’ wekt nog wel de indruk dat je een zalige trip wacht, met retrobeats, xylofoon, seventiescharme en een croonende Conor O’Brien. Maar daarna gaat het alras bergafwaarts, tot ‘Circles In The Firing Line’ waar “The United State of Demagogic Logic” aangeklaagd worden. Even verder sombert de Ierse troubadour ook nog “I’ve got a date with doom”. Muzikaal belandt Villagers daarmee in het straatje van sarcastische chroniqueurs als John Grant en Father John Misty. Excellent gezelschap voor zo’n afspraakje met onheil, overigens.

Villagers – Fever Dreams Beeld RV

Foxing – Draw Down the Moon ★★★★☆

Indien u een snelcursus Foxing zou behoeven: check allereerst hun met emo overwoekerde artrock-meesterwerkje Nearer My God (2018). Op deze vierde langspeler Draw Down The Moon trekt de groep andermaal resoluut de kaart van overweldigende, majestueuze songs. Die blijken net zo cinematografisch sterk als catchy te zijn. De genereuze hoeveelheid aan laagjes muziek die de groep aanlegt, zouden in klungelende boetseerhanden meteen je gehoorgang besmeuren. Maar de chaos wordt met grote verfijning ontweken.