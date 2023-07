Een coming-of-agefilm over een Franse jongen in postkoloniale tijden op Madagaskar, kan dat nog? ★★★☆☆

Het festival van Cannes is genereus jegens zijn anciens, vooral als ze een plekje op het palmares veroverd hebben. Robin Campillo won in 2017 de Grand Prix du Jury voor 120 battements par minute. Toch kreeg zijn volgende film L’île rouge dit jaar geen plekje op het festival, terwijl hij niet misstaan had in de competitie.

L’île rouge speelt op de Franse base militaire 181 op Madagaskar begin jaren zeventig. In 1960 is het Afrikaanse eiland onafhankelijk geworden van Frankrijk, maar een decennium later is de kolonisator nog met een omvangrijke legermacht aanwezig. Campillo richt zijn camera op enkele gezinnen van militairen die bevriend zijn en wier levens onlosmakelijk verbonden lijken. De blik van de kijker wordt geleid door Thomas Lopez, de jongste zoon van een adjudant en een huisvrouw. De jongen van een jaar of tien is een dromer die zich identificeert met Fantômette, de superheldin uit de gelijknamige jeugdboekenreeks. Voor deze coming-of-agefilm baseerde regisseur-scenarist Campillo, zoon van een militair, zich op zijn herinneringen aan het eiland.

Nadia Tereszkiewicz en Charlie Vauselle in 'L'île rouge'. Beeld Cinéart

Al is L’île rouge véél meer dan de historie van een opgroeiende knaap. Campillo vertelt geen strak verhaal, maar presenteert een reeks relatief losse scènes. Dramatisch is dit een puzzel die langzaam gelegd wordt. Inhoudelijk wordt sneller duidelijk wat Campillo wil. L’île rouge is een film over sensualiteit – gepresenteerd als de antithese van vulgariteit – met een camera die aanrakingen als magische momenten capteert. Een zinnelijkheid die weliswaar in een cocon gevangen zit waar ze nooit volledig kan uitbreken – zoals gesymboliseerd door het beklemmende, bijna vierkant beeldformaat – en daarom gesublimeerd wordt in blikken, zowel steels als speels.

Radicaal

Het laatste kwart van de film verandert Campillo het geweer radicaal van schouder. De focus verschuift voor het eerst naar de Malagassiërs, de verhouding tussen de Malagassische bevolking en de Fransen, en uiteindelijk naar de studentenopstand van 1972. Hoewel hij de twee verhalen met een dramatisch trucje aan elkaar last, blijven het uiteindelijk twee losstaande luiken. Is het nog mogelijk om een film in een postkoloniale wereld te situeren zonder het over de implicaties van de koloniale politiek te hebben? Is het nog mogelijk een film te draaien over verwondering en zinnelijkheid zonder het maatschappelijk kader waarin zij opbloeien door te lichten? Is het nog mogelijk een madeleinekoekje in een kopje lindebloesemthee te dopen zonder nostalgie in vraag te stellen? Met L’île rouge antwoordt Campillo driewerf neen, wat de emotionele impact van de film smoort.

Vanaf woensdag in de bioscoop.