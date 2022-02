Een beetje dans, een beetje kwetsbaarheid: de beste voorstellingen van het moment

Het Concertgebouw in Brugge viert dit jaar zijn twintigste verjaardag, en de Bits of Dance-driedaagse is een uitstekende manier om dat heuglijke feit luister bij te zetten. Zaterdagavond wordt Bits of Dance afgesloten met Journal d’un usager de l’espace, waarin choreograaf Benjamin Vandewalle en het zangensemble HYOID proberen om ruimte ‘hoorbaar’ te maken.



Bits of Dance, 26 februari in Concertgebouw, Brugge

Oer-Olympique

Uit 'Drie kleuren wit' van Olympique Dramatique. Beeld © kurt van der elst | kvde.be

“Simpel theater op z’n best”, schreef deze krant een kleine twintig jaar geleden over Drie kleuren wit. Het was de voorstelling waarmee Stijn Van Opstal, Tom Dewispelaere en Geert Van Rampelberg afstudeerden aan Studio Herman Teirlinck, voor ze het geprezen collectief Olympique Dramatique vormden. Deze oervoorstelling van Olympique heet nu Kunst en wordt hernomen in Toneelhuis.

Kunst, 26 februari in Toneelhuis, Antwerpen.

Kwetsbaarheid

'De meisje.' Beeld Karolina Maruszak

“Ik denk dat ik iets universeels raak door mijn kwetsbaarheid te tonen”, zei theatermaker Jaouad Alloul in deze krant over De meisje, de monoloog die hij samen met Johan Petit van MartHa!tentatief schreef. Het is een erg persoonlijke voorstelling, over religie, over homoseksualiteit, maar ook over veel meer dan dat.

De meisje, 26 februari in De Roma, Antwerpen.