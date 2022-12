Een Batman-game zónder Batman, dat bestond nog niet in het superheldenrijk

Met nieuwe stripadaptaties Midnight Suns en Gotham Knights gaan gamemakers het in de verste en duisterste uithoeken van respectievelijk Marvel en DC Comics zoeken. Waarom kiezen ze liever voor obscure superhelden dan voor de bekende sterren?

Superheldenfans die de Marvel-strijders vooral uit de films kennen zullen misschien vreemd opkijken van de protagonisten die ze kunnen besturen in Midnight Suns, een nieuwe tactische game waarin de speler dertien spandexhelden over de kleine slagvelden kan uitzetten. Naast publiekslievelingen als Iron Man, Captain Marvel en Spider-Man zitten daar ook Blade, Ghost Rider en Nico Minoru tussen: niet meteen de grote prijspaarden uit de Marvel-tent.

Net zo obscuur is de strip waarop de makers hun game baseerden. Rise of the Midnight Sons (de ‘o’ werd, om redenen die ze niet echt verduidelijkten, dichterlijk in een ‘u’ veranderd voor de game) is een stripreeks uit 1992, waarin er een soort duistere Avengers werd opgericht, helden die bovennatuurlijke verschrikkingen uit het Marvel-universum het hoofd boden. Uit dat zesdelige ‘event’ werd ook de centrale slechterik van de game, de oudtestamentische figuur Lilith, gelicht.

'Midnight Suns' draait op tactische gevechten. Uw superhelden spelen hun krachten beurtelings uit als pionnen op een speelveld. Beeld 2K Games

Midnight Suns is een game die ook een letterlijk duistere uithoek van het Marvel-universum verkent. “Die kant is niet zo bekend bij het brede publiek”, zegt gameregisseur Jake Solomon. “Het is een uithoek met mystieke, magische en bovennatuurlijke elementen, die sinds tv-reeks WandaVision nog maar pas wordt aangeraakt in het Marvel Cinematic Universe. Daar hebben we uit geput om een wat minder voor de hand liggend superheldenverhaal te brengen. Een dat niet in de weg loopt van de Marvel-verhalen die op tv- en bioscoopschermen worden verteld.

Wolverine en Blade in 'Marvel's Midnight Suns'. Beeld 2K Games

“Marvel is vandaag overal. Er zijn de films, die al meer dan een decennium de grootste blockbusters op de planeet zijn, en dan zijn er de vele strips, animatiereeksen en andere producties. Het is een uitdaging om daar nog een hoekje in te vinden dat je het jouwe kunt noemen.”

Misdaad bestrijden

Al evenmin evident was de invalshoek van Gotham Knights, een actiegame gebaseerd op strips van de concurrerende superheldenstal DC Comics. Het is een Batman-game zonder Batman, waarin zijn protegés Batgirl, Nightwing, Red Hood en Robin na zijn dood de stad veilig moeten houden door misdaad te bestrijden tijdens hun nachtelijke doortochten in de open wereld van Gotham City.

Ook Gotham Knights is gebaseerd op een minder bekende DC-stripreeks, een met dezelfde naam die tussen 2000 en 2006 liep. Maar er zitten ook elementen uit de Batman-stripserie The Court of Owls (2011-2016) in.

“Het gaf ons nieuwe perspectieven op de misdaadbestrijdingstaak van de helden, waarbij de motieven om voor dat leven te kiezen ook nog eens verschillen van het ene personage tot het andere”, zegt Ceri Young, hoofdscenariste achter de game. “Dat gebeurt normaal gezien niet in Batman-verhalen, die grotendeels vanuit zijn perspectief worden verteld. Er is een gemeenschappelijk verhaal in Gotham Knights dat ze alle vier delen, maar de thema’s zijn voor ieder personage anders. Ze hebben ook alle vier een verschillende spanningsboog, waarin hun persoonlijkheden naar boven komen. De manier waarop Batgirl omgaat met de dood van haar meester is verschillend van hoe Red Hood erop reageert.”

Batgirl in 'Gotham Knights'. Beeld WB Games

Thuiskomen

De makers van beide games voelden dat ze iets compleet nieuws te vertellen hebben in hun superheldenuniversum. De diepere duik, die nodig was in de originele strips om zo nog met iets nieuws te komen, levert ook een eigenzinnigere vertelling op. Met de toppers uit iedere superheldenstal kan een verteller niet zoveel richtingen uit; er hangen meer verwachtingen aan vast. Dat geldt minder bij niet zo bekende superhelden.

“Ze gaven ons toegang tot zo goed als iedere DC-strip die ik nodig had”, zegt game director Geoffrey Ellenor. “Al snel kwamen we met de Court of Owls- en Gotham Knights-series: een mix tussen de twee was iets waarop we verder konden bouwen. Maar daarna gingen we ook speuren naar strips waarin de vier hoofdpersonages een belangrijke rol speelden, of bepaalde locaties in Gotham City, om inspiratie op te doen. Uiteindelijk kwamen we zo bij een verhaal over familiebanden terecht. Het is een game over de Batman-familie, die een verhaal meemaakt zonder Batman zelf.”

Wellicht niet toevallig komen de helden in de twee games, na de actie, ergens thuis. Wanneer de actiesequenties in Midnight Suns afgelopen zijn, waarin de helden beurtelingse aanvallen afwisselen met de slechteriken waarmee ze slaags raken, komen ze in een tot basis omgebouwde abdij aan, waar het tweede luik van de game wordt gespeeld: het uitbouwen van persoonlijke relaties tussen de helden, vanuit het perspectief van het door de speler zelf gebricoleerde personage Hunter. In Gotham Knights gebeurt, na nachtelijke tochten door de stad waarin misdaad moet worden bestreden, ongeveer hetzelfde in het Belfort van Gotham City. Zo konden de makers een ander, misschien wat intiemer soort superheldenverhaal vertellen: een met veel dialogen tussen de personages.

“Je vecht in onze game niet alleen samen met de legendes”, zegt gameregisseur Solomon over zijn Midnight Suns. “Je lééft tussen hen.”

Midnight Suns en Gotham Knights verschenen voor PlayStation 5, Xbox Series X en pc.