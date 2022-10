‘Een band gaat nooit stuk’: XINK kondigt reünieconcert aan in AB

Op 23 februari 2023 zal de band optreden in de AB. “We hopen natuurlijk dat het de grote zaal wordt, en dat we die zullen uitverkopen. We zullen wel zien,” zegt Meukens aan Humo, waar de comeback werd aangekondigd.

X!NK was de Belgische inzending voor het eerste Junior Eurovisiesongfestival in 2003. Met ‘De vriendschapsband’ eindigden de tieners op plaats 6 in Kopenhagen en ontketenden ze in Vlaanderen een ware hype. In 2009 werd de band opgeheven, maar na aandringen van Studio Brussel-presentator Thibault ­­­­Chris­tiaensen, een paar Omers en duizenden positieve reacties, is het dan toch tijd voor een comeback.

Tickets zijn vanaf maandag 24 oktober te koop.