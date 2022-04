‘Een atelier is en blijft altijd wel een mysterie’

Gaat u iedere dag naar uw atelier?

“Ik ga minstens vier volle dagen per week naar mijn atelier.”

Hoe laat vertrekt u naar uw atelier, en hoe: te voet, per fiets, openbaar vervoer of auto?

“Ik vertrek meestal rond 9 uur ’s ochtends en ga altijd met de fiets. Het feit dat ik mij moet verplaatsen om naar mijn atelier te gaan, motiveert mij om productief te zijn in het atelier.”

Houdt u vast aan bepaalde rituelen in uw atelier? Muziek of juist stilte?

“Meestal staat er rustige muziek op en luister ik albums in zijn geheel. Als ik aankom begin ik ook niet meteen te schilderen, vooral omdat het licht dan wat te hard is. In de voormiddag bekijk ik eerst mijn mails, zoek ik referenties op of meng ik de kleuren op mijn palet dat ik in de namiddag zal nodig hebben.”

Hoe belangrijk is licht voor u?

“Licht is belangrijk in de ruimte zelf, maar ik hou niet echt van direct zonlicht dat op het schilderij valt. Vandaar dat ik ook liever in de namiddag werk als de zon schuilt achter de zijvleugel van het klooster waar mijn atelier zich bevindt; zo behoud ik meer overzicht.”

Hoe gaat u te werk? Begint het werk pas op het moment dat u uw atelier betreedt of gaat het werk altijd en overal door?

“Het werk gaat zeker altijd en overal door, maar het atelier is vooral een plaats waar ideeën worden uitgewerkt tot schilderijen. Dagdagelijkse elementen, wandelingen in de natuur, kunstboeken, films of fantasieën bieden vaak als eerste de inspiratie om een compositie of tafereel te bedenken. Vervolgens maak ik er een snelle schets van in mijn iPhone of notities op een memoblaadje, gewoon om het niet te vergeten.”

Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld per dag in uw atelier?

“Vaak schommelt het tussen de acht en negen uur. Het schilderen zelf kan ik gewoonlijk maar een zestal uur volhouden, omdat ik op een manier schilder die een bepaalde focus of precisie vraagt.”

Is het atelier een heilige plek?

“Een heilige plek is een groot woord, het is vooral een belangrijke plek die goed en comfortabel moet aanvoelen en vrijheid moet bieden. Het klooster zit vol met gangen met bas-reliëfs, ornamenten, kerkvloeren en een kloostertuin, die het wel doen lijken als een heilige plek.” (lacht)

Ontvangt u er bezoek, van verzamelaars, curatoren of collega-kunstenaars?

“Ik ontvang niet vaak bezoek, omdat ik het moeilijk vind om onafgewerkte werken te tonen. Maar zelf ben ik altijd wel nieuwsgierig hoe een kunstenaar te werk gaat in het atelier; het is en blijft altijd wel een mysterie, maar dat geeft het ook wel iets magisch.”

Wat is het mooiste atelier dat u ooit heeft gezien?

“Ik ben nog niet vaak in ateliers van andere kunstenaars geweest, omdat ik weet dat het bij veel mensen een persoonlijke en eigen habitat is die ik niet graag zou willen verstoren. Maar hopelijk kan de toekomst deze vraag uitwijzen.”

Hoe ziet het ideale atelier eruit?

“Een grote ruimte is voor mij niet heel erg van belang voor het schilderen zelf, maar het idee van een atelier waar alles mogelijk en dicht bij de hand is, zou in mijn ogen wel ideaal zijn. Het ideale atelier moet in mijn ogen ordelijk zijn en rust uitstralen.”

Dittmar Viane, Outside the Gate, Everyday Gallery Antwerpen, van 30/4 tot 5/6.

