Misschien hebben de liberalen dan toch gelijk. Nooit hoor je iemand zeggen: “Ik heb er tabak van! Ik verhuis naar het buitenland om er in een fabriek te gaan werken!” Altijd is het de kleine zelfstandige die zijn heil zoekt in den vreemde, verbogen maar nog net niet geknakt door de stringente, ja ronduit wurgende regelgeving die hem ertoe noopt zijn halve hebben en houden als beroepskosten in te brengen. Die arbeiders weten niet hoe goed ze het hebben.

Dus vlucht de ondernemer naar een Sabra in de Provence of een Shatila in Bourgondië – alles is beter dan de genadeloze vervolging in de hel die hij zijn thuisland moet noemen – en opent er een B&B. Opdat de gemeenschap nogmaals zou kunnen betalen voor het gebruik van een door de gemeenschap mee betaalde inboedel.

Zo wordt het toch nog gezellig.

Of niet? Een alarmerende hoeveelheid B&B-uitbaters blijkt uit te baten in eenzaamheid. En dus snelt de tv te hulp, bedreven als die is in het verkennen van universele thema’s als liefde, isolement en hotelwezen. In B&B zoekt lief gaat An Lemmens op vakantie, pardon, op bezoek bij deze mensen, met in haar zog telkens een handvol vrijgezellen die hun leven maar wat graag zouden achterlaten ten faveure van het tot het einde der tijden voeden, wassen en onderstoppen van in wijn gesopte Vlaamse deegmannetjes met telkens één knoopje te ver geopende hemden.

Wat alvast deze eerste aflevering onderscheidt van het bezwete laken ener bescheten genre, zijn de mensen die er nevens An Lemmens onder hebben plaatsgenomen. Zo heb je de 57-jarige Isabel, het soort levenslustige tante die je na een familiefeest nog snel even helpt met de afwas. Zij krijgt alvast ene Maurice achter zich aan, die ofwel een excentrieke markies is, ofwel iemand die zijn inkomen haalt uit nietsvermoedende oude besjes die dat ook echt in hem zien. De dialogen tussen de twee lijken wel toneel, bol van speelse onwennigheid, waardoor je toch benieuwd blijft naar de afloop.

Dan is er Arno, die nadrukkelijk naar voren wordt geschoven als de bink van het programma. Uit een video call met An (een overschatte regietechniek) blijkt dat hij al meteen twéé smachtende schoonheden over de vloer krijgt, wat altijd goed afloopt.

Maar dé ster van deze aflevering is Sander, een bedremmelde jongeman die dingt naar een leven met Kaylee-en-haar-vader. Die laatste bevindt zich te allen tijde binnen versmachtafstand van zijn dochter, zelfs tijdens wat een ontspannen kennismakingsmoment had kunnen zijn maar toch vooral een spelletjesavond was met het symbiotisch verbond Kaylee-waakpa en een lokale spelletjesavondorganisatrice die hij niet verstaat. Romantisch rummikuppen in een leeg klaslokaal, en nog verliezen ook. Leven als Job in Frankrijk.

