Een achtjarige jongen liet stiekem handgeschreven boek achter in bibliotheek. Nu is er een jarenlange wachtlijst om het te lenen

Dillon Helbig (8) schreef een kerstverhaal in een notitieboekje met rode kaft, geïllustreerd met eigen tekeningen. Toen het half december klaar was, beraamde hij een plan om zijn verhaal met andere mensen te delen. Tijdens een bezoek met zijn oma aan de lokale bibliotheek in Boise, een stad in Idaho, schoof hij onopgemerkt het 81 pagina’s tellende schriftje op de plank met kinderboeken.

“Het was ondeugend”, zei Helbig in een interview met de Amerikaanse krant The Washington Post. Maar het resultaat, voegde hij eraan toe, is “best cool”. Het boekje, getiteld ‘The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis’, beschrijft de avonturen van een jongen die een exploderende ster bovenop een kerstboom tracht te plaatsen.

Later bekende hij aan zijn moeder Susan dat hij zijn boek in de bibliotheek had achtergelaten. Maar toen ze twee dagen later terugkeerden naar de plek waar Helbig het notitieboekje had achtergelaten, was het verdwenen. Bibliothecaris Alex Hartman en zijn collega’s hadden het boek ontdekt en gelezen.

Beeld Ada Community Library

Creatieveling

De bibliothecarissen die het boek gelezen hadden, zijn het er volgens de Washington Post over eens dat het verhaal van hoge kwaliteit was en voldeed aan de selectiecriteria voor hun bibliotheekcollectie. Daarop kreeg het boek een eigen streepjescode en werd het toegevoegd aan de kinderboekencollectie, met toestemming van de auteur.

Sinds een lokale nieuwszender over het boekje berichtte, is het unieke exemplaar zo populair geworden dat wie het wil lenen op een lange wachtlijst terechtkomt. Maar om meer mensen kennis te laten maken met het verhaal overlegt Hartman momenteel met de moeder van Helbig om eventueel een e-book uit te brengen.

Meer nog: Helbig heeft aangekondigd aan een vervolg te werken. Sommige kinderen in zijn klas hebben zelfs beslist om zijn voorbeeld te volgen en ook verhalen te schrijven. “Zijn verbeelding staat nooit stil. Het is erg leuk om te zien hoe hij jonge geesten inspireert”, aldus zijn moeder.