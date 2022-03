Eddy Demarez, Michel Wuyts en ‘Chinese flietjes’ doen VRT-klachten pieken

De VRT-klantendienst werd het afgelopen jaar 32.356 keer gecontacteerd, blijkt uit het jaarlijkse rapport dat deze week naar buiten werd gebracht. In 9.583 van de gevallen ging het om klachten, een absoluut record voor de VRT. Terwijl vorig jaar – toen er 8.886 klachten binnenliepen – vooral de coronapandemie werd aangeduid als oorzaak voor de stijging is er deze keer geen specifieke kwestie die het recordaantal klachten kan verklaren.

Het gaat om een som van verschillende situaties, legt klachtencoördinator Anabel Coremans in het pas gepubliceerde rapport uit. Zo waren er enkele sterk gemediatiseerde kwesties die op korte tijd voor heel wat commotie en klachten zorgden. Een misplaatste grap over ‘flietjes van de Chinees’ in de dagelijkse soap Thuis bijvoorbeeld leidde tot beroering op social media, dat werd opgepikt door de geschreven media, waarna een stroom aan klachten volgde. Ook het verplichte pensioen van VRT-coryfeeën als Linda De Win, Frank Raes en Michel Wuyts – die daar niet allemaal even enthousiast over waren – zorgde voor behoorlijk wat klachten.

Eddy Demarez deed dan weer het aantal klachten op het vlak van diversiteit pieken. Waar er in 2020 38 klachten onder die noemer geklasseerd werden, liep dat aantal in 2021 op tot 213. Het merendeel daarvan was gelinkt aan de ongepaste opmerkingen die Demarez over de speelsters van de Belgian Cats maakte.

Coremans haalt ook de verhoogde zichtbaarheid en bereikbaarheid van de klantendienst aan als verklaring voor de stijging van het aantal klachten. “In 2021 kreeg de klantendienst een plek in Iedereen beroemd en in Puntje van kritiek op Radio 1 worden de klachten op een satirische manier behandeld. Daarvoor waren we al gestart met Chloë van de Klantendienst, een humoristische column die de mediagebruikers elke twee weken op de hoogte brengt van het reilen en zeilen van onze dienst. De drempel om ons te contacteren is daardoor kleiner geworden, merken we.”