Ed Sheeran gaat de strijd aan met ticketwoekeraars: zijn geheime wapen is de smartphone

Ed Sheeran komt volgend jaar naar het Koning Boudewijnstadion, waar hij zijn nieuwe album Equals zal voorstellen. De superster bindt meteen de strijd aan met ticketwoekeraars en fraudeurs. Een gloednieuwe app moet de zwarte markt voorgoed uitschakelen.

Vrijdagochtend kondigde Ed Sheeran zijn Europese ‘+ - = ÷ x Tour’ aan – spreek uit: The Mathematics Tour. Die tourkaravaan strijkt op vrijdag 22 juli 2022 neer in België. Tickets voor zijn show in het Koning Boudewijnstadion zijn te koop zijn vanaf zaterdag 25 september, elf uur ’s ochtends.

Opmerkelijk daarbij is dat er in het kamp van Sheeran initiatief wordt genomen om de zwarte markt onder de knoet te houden. In het verleden hield de Britse songschrijver zich al onledig met een strijd tegen zogenaamd ticket touting. Zo stuurde hij mensen uit zijn entourage de straat op om scalpers en fraudeurs op afstand te houden. Een contingent aan extra tickets werd voor elk concert steevast opzijgehouden om tegen normale prijzen te verkopen aan fans op straat, die in de reguliere voorverkoop net naast een kaartje hadden gegrepen.

Geen overbodige luxe: voor zijn concert op het festivalterrein van Werchter in 2018 wist de superster 60.000 tickets te slijten in veertig minuten tijd. Dat succes leidde net zo goed tot excessen. Kaartjes werden toen voor meer dan het dubbele van de originele prijs van 75 euro aangeboden op doorverkoopsites als Viagogo. Dat was de schuld van scalpers, die kaartjes in groten getale opkochten om er een lucratief – zij het illegaal – slaatje uit te slaan.

Geanimeerde QR-code

De strijd wordt nu opgedreven met een speciale applicatie voor de smartphone, die ontwikkeld werd door het team van Ed Sheeran. “Alles zal volledig digitaal gaan”, vertelt Jan Digneffe van FKP Scorpio, het kantoor dat het concert van Sheeran in Brussel organiseert. “Je koopt een ticket via de website via Ticketmaster of Eventim. Daarbij geef je verplicht je mobiel telefoonnummer mee, waarop je een bevestigingsmail krijgt. Vervolgens activeer je een account op die bewuste app en via een verificatiecode die je via sms toegestuurd krijgt, wordt je ticket onlosmakelijk verbonden met je telefoonnummer. Pas enkele dagen voor de show verschijnt een geanimeerde QR-code in de app, waarmee je de show kunt bijwonen. Dat moet een schimmige verkoper verhinderen om bijvoorbeeld een screenshot van een barcode door te verkopen.”

Ed Sheeran en Maisie Peeters op de MTV Video Music Awards in New York eerder dit jaar. Beeld Getty Images

Het vernieuwde systeem heeft ook nadelen. Zo kunnen maximaal zes tickets per telefoonnummer gekocht worden en worden ze allemaal gekoppeld aan datzelfde nummer. Die tickethouders moeten allemaal tegelijk langs de ingang passeren. Een ticket cadeau doen wordt daarmee dus moeilijker: elke keer heb je het gsm-nummer en de identiteitskaart nodig van de persoon aan wie je zo’n kaartje wil schenken. Tickets rechtstreeks doorverkopen aan vrienden zal overigens evenmin mogelijk zijn: alle transacties moeten via het officiële platform gebeuren.

Digneffe is benieuwd naar het succes. “Er zijn nadelen verbonden aan het nieuwe systeem, maar die wegen niet op tegen de illegale praktijken waarbij fan noch artiest gebaat is. Binnen de apps van Ticketmaster en Eventim komt er wel een systeem waarin een fan die niet kan gaan zijn ticket opnieuw te koop kan aanbieden. Alleen zal dat niet kunnen aan een prijs die hoger ligt dan de originele prijs. Lager is wel mogelijk, voor wie dat wil.”

Voor de coronacrisis werd de waarde van die secondaire ticketmarkt geschat op zo’n 8 miljard dollar per jaar (zo’n 6,8 miljard euro), tegenover een omzet van 30 miljard dollar omzet (25,5 miljard euro) die de concertindustrie wereldwijd draait op jaarlijkse basis.

Tickets voor Ed Sheeran in het Koning Boudewijnstadion zijn beschikbaar vanaf 25/9 om 11 uur, via Ticketmaster en Eventim. De prijzen variëren van 72 tot 101 euro. Alle info: edsheeranbrussels.be.

Equals komt uit op 29 oktober.