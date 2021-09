‘Echt te lang en bij vlagen regelrecht saai’: nieuwe James Bond-film verdeelt filmrecensenten

Al voor hij in de zalen kwam, ging de Bondfilm No Time to Die al over de tong omdat hij zo vaak was uitgesteld. Gisteren was het dan toch éindelijk tijd voor de première. Maar wat vinden critici er nu van? De meningen zijn lichtjes verdeeld. Een greep uit de nationale en internationale pers.

De Morgen ★★☆☆☆

Onze filmjournalist Lieven Trio was lauwerend voor afscheidnemend James Bond-acteur Daniel Craig: “Hij mag terugblikken op een mooie rit, die met Casino Royale en Skyfall minstens twee tijdloze Bondfilms opleverde.”

Toch is No Time to Die niet het klinkende afscheid geworden dat de acteur verdiende: “Een klein uur lang verkeerden wij in de heerlijke illusie dat we naar een vijfsterren-Bondfilm zaten te kijken”, aldus Trio, “Maar dan duikt de film naar een hypo zoals zelfs Patrick Lefevere er nog nooit een beleefd heeft.”

Humo ★★★★☆

Een heel ander geluid klinkt bij Humo, dat de film “een bijna drie uur lange viering van alles wat de Bondfilms zo geweldig maakt” noemt.

Ook Daniel Craig krijgt bloemetjes toegeworpen: “Wat ons betreft vormt No Time to Die de perfecte afsluiter van wat al bij al (Spectre is eigenlijk zijn enige écht zwakke film) een puike regeerperiode mag worden genoemd.”

Volkskrant ★★★★☆

Een van de veel besproken aspecten van No Time to Die: de speeltijd. Met 2 uur en 43 minuten is het de langste James Bondfilm tot nog toe. “De op papier veel te lange speelduur laat zich nauwelijks als te lang voelen”, oordeelt De Volkskrant. “Dat de 25ste James Bondfilm een historische aflevering zou worden, stond vooraf deels vast. Dat het uiteindelijke resultaat zo plezierig veel kanten op schiet, voelt als fijne bijvangst in een filmreeks waarbij de verwachtingen steevast hooggespannen zijn.”

“Dankzij een handvol uiterst gewaagde scenariokeuzes belandt No Time to Die moeiteloos in de geschiedenisboeken als een van de opmerkelijkste edities van James Bond”, besluit de Nederlandse krant.

NRC ★★★☆☆

Iets minder enthousiasme bij NRC Handelsblad: daar struikelen ze wél over de speelduur van de film. “Even lijkt het erop alsof regisseur Cary Fukunaga met No Time to Die echt een frisse nieuwe start weet te maken. De eerste twintig minuten van de film zijn verrukkelijk.” Maar de speeltijd is “echt te lang en bij vlagen regelrecht saai”, klinkt het.

“Humor is ook bij zijn vijfde Bondfilm wederom niet het sterkste punt van Craig”, oordeelt de Nederlandse krant.

The Guardian ★★★★★

Enkele Britse kranten zijn dan weer laaiend enthousiast. Zo ook The Guardian, die de film prompt vijf sterren geeft. “Het is natuurlijk een festival van absurditeiten en complicaties, een duizelingwekkende wereld van gigantische plotmechanismen”, aldus de recensent, maar de film als geheel is “zeer plezierig en vrolijk spectaculair”.

“En de grote finale laat zien dat de 007-franchise nog steeds in staat is om de fans te verrassen”, aldus The Guardian. “No Time to Die is verrassend, exotisch zelfbewust, grappig en zelfverzekerd, en misschien vooral groots: grote actie, veel gelach, grote stunts en hoe digitaal het ook gekunsteld is, en hoe wild vergezocht, No Time to Die ziet eruit alsof het zich in de echte wereld afspeelt, een enorme open ruimte waar we allemaal naar verlangen.”

The Times ★★★★★

Dezelfde lof klinkt bij The Times: “De film is beter dan goed. De film is geweldig.”

“Craig is een torenhoge charismatische aanwezigheid van het openingsframe tot het afsluitende schot, en hij zwaait af in een geweldige, bezielende stijl.”

Empire ★★★★☆

John Nugent van Empire vindt ook dat de film te lang is. Volgens hem loopt het middelste derde deel “vast door samenzwering en expositie die lange looptijd niet rechtvaardigt”.

Toch merkt hij op: “Deze film doet dingen die geen enkele Bondfilm ooit heeft gedaan.” Met een extra pluim voor Craig: “Deze Bond is gepassioneerder, impulsiever, gevoeliger, en - durven we het zeggen - romantischer. Er worden nieuwe dimensies gebracht aan een decennia oud personage.”

Variety

Entertainmentsite Variety heeft geen sterrenquotering voor de film, maar is overwegend positief. Meer zelfs, No Time to Die is “de beste James Bond-film sinds Casino Royale”. “Het is een ongegeneerd conventionele Bondfilm die is gemaakt met veel finesse en met precies de juiste touch of soul, evenals genoeg verrassingen om je scherp te houden.”

Ondanks de speeltijd is de film “levendig en onstuimig en scherp”, klinkt het. “De film wil ten volle recht doen aan de emotionele zwaarte van Daniel Craig’s vertrek uit de serie. En dat doet het.”