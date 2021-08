Dylan-biograaf: tijdlijn beschuldiging ‘klopt niet’

Volgens de aanklacht zou Dylan het slachtoffer gedurende zes weken in april en mei 1965 hebben misbruikt in New York, onder meer in Dylans appartement in het Chelsea Hotel. Volgens Heylin, die elf boeken over Dylan schreef en in zijn recentste boek Dylans carrière tot 1966 toelicht, bracht Dylan het grootste deel van die periode echter door op tournee in Engeland. “Bob vloog op 26 april naar Londen en keerde op 3 juni naar New York terug.”

De weken daarvoor zat Dylan vooral in Los Angeles, zegt Heylin. In april trad hij verschillende keren op aan de Amerikaanse westkust. “Als Dylan mid-april in New York was, was het voor een dag of twee”, zegt Heylin. Dylan zou volgens de biograaf ook pas in het najaar van 1965 in het Chelsea Hotel zijn ingetrokken.

Een woordvoerder van Dylan gaf aan dat de zanger de klacht ontkent en zich verwoed zal verdedigen in de rechtbank. Peter Gleason, de advocaat van het slachtoffer, geeft aan op de hoogte te zijn van de tijdlijn, maar zegt “achter de klacht te blijven staan”.