Dwayne Johnson doneert ‘bedrag van zeven cijfers’ aan acteursvakbond

De voorzitter van het fonds, Courtney B. Vance, had 2.700 van de best verdienende acteurs in Hollywood aangeschreven. Johnson heeft geantwoord met een financiële bijdrage “van zeven cijfers”, klinkt het in Variety. “Het is de grootste donatie die we ooit in één keer van een individu hebben ontvangen”, klinkt het bij SAG-AFTRA. “Het geweldige is dat één cheque duizenden acteurs zal helpen om eten op tafel te brengen.”

“Ik wil Dwayne bedanken voor zijn buitengewone generositeit, medeleven en het initiatief om naar voren te treden op deze belangrijke, betekenisvolle manier voor onze gemeenschap. In naam van de duizenden die door deze historische donatie geholpen zullen worden: dank je.”

SAG-AFTRA sloot zich op 14 juli aan bij de staking van de scenaristenvakbond Writers Guild of America, die nieuwe, betere contracten eisen van de grote Hollywoodstudio’s en streamingdiensten. SAG-AFTRA telt zo'n 160.000 leden. Sinds het begin van de staking mogen acteurs niet meer werken, maar ook geen films promoten.